* AS OF NOONTIME YESTERDAY, ONLY 60 OF THE 1,109 BARANGAYS IN BOHOL HAVE NOT YET SET UP ISOLATION UNITS; WHILE ALL OF THE 47 TOWNS AND THE CAPITAL CITY HAVE ALREADY SET UP ISOLATION UNITS IN COMPLIANCE TO THE ORDER OF GOVERNOR ART YAP FOR ALL THE BARANGAYS AND TOWNS TO BE READY WITH ISOLATION CENTERS TO PREPARE FOR THE WORST SCENARIO IN THE FIGHT AGAINST COVID-19

* CAPITOL’S OPSWD PROVIDES FOOD PACKS TO 32 INDIVIDUALS FROM OTHER PROVINCES WHO CAME TO BOHOL TO WORK BUT ARE NOW STRANDED HERE IN THE MIDST OF THE COMMUNITY QUARANTINE AND THEIR COMPANIES HAVE TEMPORARILY STOPPED OPERATION

* KAPIN 200 NA KA MGA TAWO ANG NADAKPAN DINHI SA BOHOL TUNGOD SA KALAPASAN SA NO-SAIL POLICY SUBAY SA COMMUNITY QUARANTINE SA TIBOOK PROBINSYA TUNGOD SA HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* GIINSPEKSIYON SA PROVINCIAL PRICE COORDINATING COUNCIL ANG DAGKONG NEGOSYANTE’G BUGAS

* GIPASABOT SA DSWD NGA DILI TANANG TAWO ANG MAKADAWAT ABAG UBOS SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM SA GOBYERNO

* TINGUHA SA BAG-ONG COMMANDING OFFICER ARMY RESERVIST NGA MAPAKATAP SILA SA LABING DALI NGA PANAHON ARONG MOTABANG SA MGA FRONTLINERS SA PADAYONG PAKIGBATOK SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* GIAWHAG SA KAPITOLYO ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY NGA I-REALIGNED ANG ILANG BUDGET NGADTO SA MGA GIKINAHANGLAN SA PAGTUBAG SA PAGBATOK SA COVID-19

* GITAKDANG ISANG-AT ANG PORMAL NGA REKLAMO BATOK SA NAGPOST SA SOCIAL MEDIA SA SARDINAS NGA MAY NGALAN NI GOBERNADOR YAP

