TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 25, 2020: * GOV. ART YAP SIGNS EXECUTIVE ORDER NO. 25, INSTITUTING A PROTOCOL FOR THE REPATRIATION OF DISTRESSED AND RETURNING BOHOLANO OFWs* AS OF YESTERDAY MORNING THERE ARE ALREADY 1,977 STRANDED BOHOLANOS IN CEBU WHO HAD RECEIVED FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL AND THE NUMBER OF ASSISTED STRANDED BOL-ANONS IS EXPECTED TO INCREASE TO ALMOST 4,000 OVER THE WEEKEND---------------------------------------------------------------------------* MOPAHIGAYON OG COVID19 MASS TESTING ANG TAGBILARAN CITY HEALTH OFFICE SA SUNOD SEMANA* GIKAN SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE, SUGOD KARONG MAYO 1, IPAUBOS NA SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ANG LALAWIGAN SA BOHOL NGA LOW-RISK AREA SA COVID-19* TAGSA KA SAKONG BUGAS ANG MADAWAT SA KADA BALAY SA SYUDAD SA TAGBILARAN KABAHIN SA PADAYONG PANINGKAMOT SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA SYUDAD NGA MATABANGAN ANG TANAN NGA APEKTADO SA COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA COVID19* MAGPADAYON ANG PAGPATUMAN SA ONE HOME QUARANTINE PASS SA USA KA BALAY HUMAN SA ABRIL 30* DISMAYADO SI KONSEHAL ADAM RELSON JALA SA PAMAAGI LABOT SA PAG-APOD APOD OG RELIEF GOODS SA SYUDAD SA TAGBILARAN* GISIKOP ANG USA KA LALAKI NGA NAMALIGYA OG OVERPRICED NGA ALCOHOL ATOL SA USA KA ENTRAPMENT OPERATION NGA GIPAHIGAYON DIDTO SA LUNGSOD SA TUBIGON SA MGA SAKOP SA NBI* ,GILIBKAS NA ANG 14 KA ADLAWNG ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE SA ISLANG BARANGAY SA CUAMING, INABANGA