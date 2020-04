* GOV. ART YAP CLARIFIES THAT OPLAN EXODUS DOES NOT MEAN ALLOWING STRANDED BOHOLANOS TO COME HOME RIGHT NOW, BUT IT IS A PROCESS OF PREPARING THE PROTOCOL AND CALCULATING WHEN SHOULD BE THE RIGHT TIME TO ALLOW THEM TO RETURN TO BOHOL

* VALENCIA MAYOR KAT LIM POINTS OUT THAT WHILE BOHOLANOS STRANDED OUTSIDE THE PROVINCE HAVE THE RIGHT TO COME HOME, THE LOCAL CHIEF EXECUTIVES ALSO HAVE THE DUTY TO PROTECT THE SAFETY OF THEIR CONSTITUENTS WHO REMAIN COVID-FREE BECAUSE BOHOL STARTED THE QUARANTINE EARLY

* DAKONG SUPAK ANG MGA MEDICAL PRACTITIONERS SA BOHOL SA GUSTO SA MGA NAA SA LAING LALAWIGAN NGA MATUGOTAN NGA MAKAULI SA BOHOL

* MIPADAYAG ANG PIPILA KA MGA SAKOP SA SANGUNIANG PANLUNGSOD (SP) SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA DI PA PANAHON KARON NGA PAPAULION NA DINHI SA BOHOL ANG MGA NA STRANDED NGA BOL-ANON SA NAGKADAIYANG LUGAR TUNGOD SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

* MIKANAOG SA KATUNGDANAN ANG BOL-ANONG SECRETARY SA NATIONAL ECONOMIC AND DEVELOPMENT AUTHORITY ERNESTO PERNIA

* HAYAN SA SUNOD SEMANA SUGDAN NA ANG PAGPANGHATAG SA FINANCIAL ASSISTANCE NGADTO SA MGA BENIPISYARYO SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM KON SAP DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* NAGSUGOD NA’G PAGPANGHATAG OG HINABANG UBOS SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM ANG BUHATANG REHIYONAL SA DSWD-7

* NANAWAGAN SI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO NGA DI UNA MAGSAULOG OG PISTA SA NAANDANG PAMAAGI NGA BINONGGA O MANAPIT OG BISITA, MAS LABING MAAYO NGA ITAPIG LANG SA UNA ANG IGASTO KAY WALAY NASAYOD KANUS-A MATAPOS ANG COVID-19 PANDEMIC

* UYON ANG KADAGHANAN SA MGA MAGTUTUDLO SA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN DINHI SA BOHOL NGA SA BUWAN NA SA AGUSTO ABLIHAN ANG KLASE INAY KARONG BUWAN SA HUNYO

* GIBAHIG SA MGA BARANGAY SA DAUIS ANG MGA ADLAW NGA MAHIMONG MAMALIT SA TAGBILARAN ANG ILANG KATAWHAN OG ILANG MGA PANGINAHANGLANON

