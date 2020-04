* BOHOL REMAINS COVID-FREE WITH ONLY 22 PATIENTS ADMITTED FOR SERIOUS ACUTE RESPIRATORY INFECTION AND 27 PATIENTS ADMITTED FOR INFLUENZA-LIKE ILLNESS CATEGORY 2

* CERTIFICATIONS AND TRAVEL PASS FROM GOVERNMENT AUTHORITIES DID NOT SAVE THE TWO FOREIGN NATIONALS FROM THE IMPLEMENTATION OF THE NO-SAIL POLICY

—————————————————————————

* GILUGWAYAN SA CIVIL SERVICE COMMISSION OG USA KA BUWAN ANG PAGDUSO SA MAG SALN SA MGA OPISYAL SA GOBIYERNO TALIWA SA PUBLIC HEALTH EMERGENCY NGA GIPATUMAN KARON TUNGOD SA CORONAVIRUS DISEASE

* MIHANGYO ANG MAYOR SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ TUNGAON NALANG ANG 6,000 PESOS SOCIAL AMELIORATION PROGRAM SA DSWD ARON MAAPOD TANAN

* MITALIWAN KAGAHAPON ANG KANHI MAYOR SA LUNGSOD SA LAOY NGA SI ROSEMARIE MAY LIM-IMBOY TUNGOD SA CANCER SA PANCREAS

