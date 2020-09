* A BOHOL TOWN MAYOR SLIPPED TO CEBU AND CAME BACK WITHOUT UNDERGOING QUARANTINE UPON ARRIVING IN BOHOL…TOP BOHOL OFFICIALS ON QUARANTINE UNTIL THE RESULT OF THE PCR TEST OF THE MAYOR BE RELEASED ANYTIME TODAY

* SAN MIGUEL MAYOR DODONG MENDEZ AIRS ALARM ON THE RISK OF SEVERAL PEOPLE

IN THE TOWNS WHO MET AND SPOKE WITH A BUSINESSWOMAN WHO HAS BEEN CONDUCTING SEMINARS AND LECTURES ON THE CONTROVERSIAL CROWD 1 ASIA PASIFIC INC

* FISHING BOAT OPERATORS WORRIED ON THE APPREHENSION DONE BY MARITIME POLICE DUE TO VIOLATION ON THE USE OF ACTIVE FISHING GEAR

* NAHIDANGAT NIADTONG SABADO ANG 44 KA MGA TIGBALIGYA UG MGA TOUR

DESTINATIONS SA PILIPINAS ARON MOTAMBONG SA PHIL TRAVEL EXCHANGE O

PHITEX SAMTANG AGI NA KINI UG PANGANDAM SA PANAHON NGA BUKSAN NA ANG

TURISMO SA BOHOL

* ANG MIDAUG SA BIDDING SA ONE BOHOL POWER DISTRIBUTION GIMANDUAN NGA KINAHANGLAN NGA MAGBUTANG GYUD SILA UG POWER SOURCE DINHI SA ISLA SA BOHOL.

