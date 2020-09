* THREE BARANGAY CAPTAINS IN BOHOL ARE SUSPENDED BY DILG FOR COMPLAINTS IN THE DISTRIBUTION OF THE SOCIAL AMELIORATION FUND (SAP)

* THERE IS A STRONG MOVE OF REP EDGAR CHATTO TO OPEN THE FIRST MEDICAL SCHOOL IN BOHOL. CROSS SECTION OF THE COMMUNITY SUPPORTS THE PLAN FOR A MEDICAL SCHOOL

* NO LESS THAN p10 BILLION IS LOST IN BOHOL’S ECONOMY WITH MORE THAN 200,000 LEFT JOBLESS DUE TO THE CORONA PANDEMIC

* COVID 19 CASES IN BOHOL HAS GONE DOWN TO A LOW LEVEL OF 36 PATIENTS ONLY AS OF YESTERDAY SUNDAY, SEPTEMBER 13

* DILI MUMINOS SA P10 BILYONES KA PESOS ANG NAWALA SA EKONOMIYA SA BOHOL SAMTANG LIBOAN ANG NAWADAN SA TRABAHO GUMIKAN SA COVID 19

* 18 KA COMPANIYA ANG MI APIL SA PAG BID PARA SA KURYINTI GIKAN SA POWER SOURCE NGA MAGBASI RA UNYA DINHI MISMO SA LALAWIGANG ISLA SA BOHOL

* GIPAABOT PA GIHAPON SA MGA TYRABAHANTI SA TURISMO ANG PAGABODABOD SA MGA BUGAS SAMTAMG NFA MITAHO NGA MGA 350 KA NA SAKO ANG NA WITHDRAW SA KAPITOLYO UG GIPANG REPACK NA SA TAG 20 KILO MATAG USA KA PUTOS

