* CLASSES IN THE ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL WILL START TODAY WITH ONLY 74% OF LAST YEARS NUMBER OF STUDENTS ARE ENROLLED IN PRIVATE SCHOOLS WHILE PUBLIC SCHOOLS HAVE HIGH ENROLMENT LEVEL

* INTERNAL REVENUE ALLOTMENT FOR NEXT YEAR 2021 HAS INCREASED BY 7%,

SAYS THE DEPT OF BUDGET WHICH TOWN MAYORS WELCOME AS A GOOD NEWS

* BOHOL IS OPEN FOR SMALL MEETINGS AND EVENTS BUT NO TO TOURISTS IN

GENERAL AS CAPITOL SETS GUIDLINES FOR APORS

————————————————————————-

* KOHAAN UG SWAB TEST ANG TANANG 900 KA MGA EMPLYADO SA GOV GALLARES MEMORIAL HOSPITAL HOMAN DUHA SA ILANGN EMPLYADO ANG NA POSITIVO SA COVID 19, MATUD PA NI DR MUTYA MACUNO, HEPE SA MAONG TAMBALANAN

* NEGATIVE SA COVID SI GOV ART YAP UG UBAN PANG MGA PROVL OFFICIALS

HOMAN SILA GIKWAAN UG SWAB TEST GUMIKAN SA ILANG PAGKA HALOBELO

SA DLEGADO SA PHITEX KINSA NAPOSITIVO SA COVID 19 VIRUS

* GIKONPIRMAR SA COMMISSION ON APPOINTMENT ANG PAGKA TUDLO NI

ATTY JOJO CIMAFRANCA ISIP MAOY BAGONG ENVOY SA PILIPINAS NGADOT SA

HUNGARY

