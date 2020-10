* DELIBERATION OF THE 2021 BUDGET AMOUNTINBG TO p4.6 BILLION WILL START TODAY AT THE SANGGUNIANG PANBALAWIGAN WHILE IT IS EXPECTED TOBE SMOOTH MARATHON DELIBERATION UNTIL FIRDAY AS THERE IS OPPOSITION AT THE PROVL SP TO SCRUTINIZE THE BUDGET.

* THIRDREPORT OF COL CLARITO ON THE CONTROVERSIAL TRIPO OF MAYOR NILA MONTERO WAS RETURNEDDUE TO SEVERAL MISSING LINK WHILE PUBLIC CONTINUES ITS CITICISM FOR THE DELAY ON THE CONTINUED SILENCE OF A DECISION OF GOV ART YAP..

* TWO PCR LKABORATORY TESTS WILL RESUME OPERATIONS THIS WEEK. TEHCNICIAN FROM DAVAO WILL ARRIVE TOMNORROW TO FIX THE EXHAUST OF THE LABORATORY, AT THE GALARES MORIAL HOSPITAL

* BOLANON NGA KANDIDATA PAGKA MISS UNIVERSE NGA SI PAULINE AMELINCX GIPURONGPRUONGN ISIP MISS UNVERSE SA PILIPINAS (check if this will happen)

* MAYOR NILA MONTERO MIINGON NGA USA KA DEMOLITION JOB ANG GIHIMO BATOK KANYA SAMTANG IYANG GIBUTYAG NGA WALA SYA SAYOP NGA NAHIMO SA IYANG PAG ADTO SA SYUGBO .. GIAWHAG ANG KATAWHAN NI MAYOR MONTERO PAGAMPO DILI ALANG KANIYA APAN ALANG SA OYANG MGA TIGSAWAY

* MIOSOS NA PAGAYO ANG KASO SA COVID 19 DINHI BOHOL.NGADTO NA S A 36 KA ACXTIVE CASES.

