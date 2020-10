* REP,. ARIS AUMENTADO WAS PICKED UP BY A PRIVATE PLANE TO MANILA TO JOIN A MAJOR DEVELOPMENT IN CONGRESS TODAY WHERE MARINDUQUE REP. LORD VELASCO WILL FIND HIS WAY TO OUST ALAN PETER CAYETANO AS HOUSE SPEAKER

* TOURIST TRANSPORT OPERATORS IN BOHOL SAYS THEY DO NOT NEED LOANS FROM THE BANKS BUT THEY NEED A MORATORIUM ON THEIR PAYMENTS OF THEIR EXISTING UNPAID LOANS FOR VANS AND CARS USED IN THE RENTAL BUSINESS

* DTI IS ALARMED ON MOUNTING COMPLAINTS AGAINST ON LINE SHOPPING

————————————————————————-

* MGA LSI UG OFW PADAYON NGA NAGBAGOLBOL SA TAAS NGA PLITIHAN SA MGA SWEEPER FLIGHTS GIKAN SA MANILA PAINGON NA DINHI SA BOHOL NGA DILI MOMINOS UG P5,000

* HAYAN MODAYON NA GYUD ANG PLANO NGA MAGBUKAS UG UNANG MEDICAL SCHOOL DINHI SA BOHOL NGA GITUNAN PAGAYO NI REP. EDGAR CHATTO

* MGA MAYOR DILI PA PWEDI NGA MAG BOOT-BOOT LANG SA PAG USAB SA ILANG MGA CURFEW TIME KUNG WALAY PAGTUGOT SA KAGAMHANAG PROBINSYAL SAMA SA GIBUHAY NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics