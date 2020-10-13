TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 12, 2020
Oct 13th, 2020 by headlines
* REP,. ARIS AUMENTADO WAS PICKED UP BY A PRIVATE PLANE TO MANILA TO JOIN A MAJOR DEVELOPMENT IN CONGRESS TODAY WHERE MARINDUQUE REP. LORD VELASCO WILL FIND HIS WAY TO OUST ALAN PETER CAYETANO AS HOUSE SPEAKER
* TOURIST TRANSPORT OPERATORS IN BOHOL SAYS THEY DO NOT NEED LOANS FROM THE BANKS BUT THEY NEED A MORATORIUM ON THEIR PAYMENTS OF THEIR EXISTING UNPAID LOANS FOR VANS AND CARS USED IN THE RENTAL BUSINESS
* DTI IS ALARMED ON MOUNTING COMPLAINTS AGAINST ON LINE SHOPPING
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* MGA LSI UG OFW PADAYON NGA NAGBAGOLBOL SA TAAS NGA PLITIHAN SA MGA SWEEPER FLIGHTS GIKAN SA MANILA PAINGON NA DINHI SA BOHOL NGA DILI MOMINOS UG P5,000
* HAYAN MODAYON NA GYUD ANG PLANO NGA MAGBUKAS UG UNANG MEDICAL SCHOOL DINHI SA BOHOL NGA GITUNAN PAGAYO NI REP. EDGAR CHATTO
* MGA MAYOR DILI PA PWEDI NGA MAG BOOT-BOOT LANG SA PAG USAB SA ILANG MGA CURFEW TIME KUNG WALAY PAGTUGOT SA KAGAMHANAG PROBINSYAL SAMA SA GIBUHAY NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO
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