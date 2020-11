* NEW EXECUTIVE ORDER TO TAKE EFFECT DEC 1, SAYS IT WILL EASE UP HEALTH PROTOCOL IN THE PROVINCE AS EVERY SECTOR WANTS THE ECONOMY TO SLOWLY GO BACK TO NORMAL

* QUARRY OPERATORS EXPOSE A CERTAIN “I-VAN” WHO DEMANDS FROM THEM TO GIVE p50 PER CUBIC METER OF THE QUARRY MATERIALS THEY WILL EXTRACT..PROVL ADMNISTRATOR KAY PIUOQUINTO SAYS SHE WILL INVESTIGATE THE ALLEGATION REGARDING A CERTAIN I-VAN

* P1.1 MILLION CASH DONATION FROM TABANG LUZON WAS REMITTED LAST FRIDAY TO THE DIOCESE OF VIRAC CATANDUANES, DIOCESE OF ILAGAN ISABELO ANG STATION DWMX IN SANTIAGO ISABELA

* MGA AIRLINE COMPANIES, PAL, CEBU PACIFIC UG AIR AISA MOBALIK SA ILANG REGULA NGA COMMERCIAL FLIGHTS SUGOD NING SEMANAHA UG SA UNANANG SEMANA SA DISYEMBRE

* DILI MADAYON ANG PAGUNDANG UG PANG ISYU UG MGA TITOLO SA YUTA KARONG DISYEMBRE HOMAN GIAPROBAHAN NA SA SECOND READING SA CONGRESO ANG BALAODNON NGA NAGMANDO NGA DILI GYUD PWEDING UNDANGON ANG PAG ISYU UG MGA TITOLU SA YOTA, KINI MATOD PA NI REP, EDGAR CHATTO

* HAPIT NALANG POD USA KA BUWAN, WALA PA GIHAPOY NAHITABO SA IMBISTISGASYON KABAHIN SA CONTROVERSIAL NGA HALOWWEN PARTY DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO

