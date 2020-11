* BOHOL SLOWLY REOPENS ITS TOURISM BY ACCEPTING TOURISTS AND VISITORS COMING AS GROUPS, BUT NOT THOSE COMING AS INDIVIDUAL TOURISTS…. BOHOL TOURISM OFFICE SAYS THERE ARE NO BOOKINGS YET ON GROUP ARRIVALS

* BOHOL CONTRACTORS UNITE TO FINALLY EXPOSE HUGE SOPs AND THE MODUS OPERANDI OF BUYING OUT PROJECTS IN FAVOR OF BIDDERS CLOSE TO TOP GOVERNMENT OFFICIALS; WHILE PROVL ATTORNEY NILO AHAT, CHAIRMAN OF THE BIDS AND AWARDS COMMITTEE DENIES ALLEGATIONS OF ENGR NILO SARIGUMBA OF FAVORED BIDDER IN THE PROVINCE

* TOWN MAYORS ARE GIVEN THE AUTHORITY TO DECIDE WHETHER TO CONTINUE HAVING THE CURFEW IN THEIR TOWNS AND THE PARTIAL LIQUOR BAN AMIDST PUBLIC CLAMOR THAT CURFEW SHOULD BE MAINTAINED AS IT HASIMRPVOED THE PEACE AND ORDER CONDITION IN BOHOL

* WA PASALOY-A SI GOB ART YAP SA MGA MANGINNGILAD HOMAN GIGAMIT ANG PANGAN SA GOVERNADOR SA PAGILAD SA MGA BOLANON PINAAGI SA PAGORDER SA MGA RESTAURANTS APIL ANG PAG PA LOAD UG DAKONG KANTIDAD SA CELL PHONES SA MGA MANGINGILAD

* MGA 20 KA MGA LUNGSOD SA BOHOL ANG POSIBLING MOSUSPINDER SA PAGDAWAT SA MGA LSIS NING PANAHON SA PASKO SAMTANG ANG DAKBAYAN SA TAGBILARAN KINSA MAOY UNANG MIPAGAWAS UG PAHIBAW MIBAKWI NGA DILI PUTLON ANG ILANG PAGPANGDAWAT UG LSIS BISAN SA PANAHON SA PASKO

* MGA KASO SA COVID 19 POSITIVE PADAYON NGA NAGKAOSOSO DINHI SA BOHOL DIIN MGA 90 NA LANG ANG NALISTA NGA NATAKBUYAN SA CORONA VIRUS SAMTANG 495 ANG NANGAAYO NA SA MAONG SAKIT

