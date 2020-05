* DEPT OF HEALTH REGION 7 CLARIFIES EARLIER POSTING THAT 2 BOHOLANOS OFWS WERE FOUND POSITIVE OF CORONA VIRUS WHILE GOV ART YAP SAYS BOHOL REMAINS COVID FREE

* TODAY IS THE FIRST DAY OF THE GENERAL COMMUNITY QUARANTINE IN BOHOL AFTER BOHOL WAS NOT INCLUDED IN THE ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

* GIHANGYO SA KAPITOLYO ANG OWWA UG DILG SA PAGPAHONONG SA PAGPAPAPULI UG

MGA OFWS DIRI SA BOHOL TALIWA SA MGA TAHO NGA DUNA PAY KINAHANGLAN MA IMPROVE SA PAG RECORD SA MGA HEALTH TESTS

* ANG KOMUNISTANG NEW PEOP0-LES ARMY MALAMBIGIT SA IMBISTIGASYON TALI SA MGA RIBILDI UG SA NEW PEOPLES ARMY DIDTO SA LUNGSOD SA BILAR

* 23 BARANJGAY CAPTAINS IN JAGNA ARE DEMANDING TO THE JAGNA SB FOR THE APPROVAL OF THE 2020 MUNICIPAL BUDGET FOR 20202

* ANG BOHOL GALANTAW SA MGA KALIHUKAN TALIWALA NING COVID 19 CRISIS

