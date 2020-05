* DOH REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS SAYS THE DOCTOR AND THE 2 MEDTECHS COULD POSSIBLY GOTTEN THE VIRUS HERE IN BOHOL WHILE DR. MUTYA MACUNO SAYS CONTACT TRACING OF THE PERSONS THEY MET WILL BE DONE EVEN AS SHE IS NOT SURE IF THE 3 GOT THE VIRUS HERE IN TAGBILARAN OR CEBU CITY

* BOHOL CHRONICLE TURNED 66 YEARS LAST SATURDAY AS BACK ISSUES OF THE PAPER SHOWS EPEDEMICS HITTING BOHOL IN THE PAST KILLING ALSO SEVERAL BOHOLANOS

* AN OFW WORKING IN ITALY FINALLY GOES BACK TO HIS HOME AFTER 18 DAY QUARANTINE

* REP. EDGAR CHATTO SEES THE NEED FOR FASTER CONNECTIVITY UNDER THE SO-CALLED NEW NORMAL CONDITION

————————————————————————-

* GILUGAKAN GAMAY SA KAPITOLYO ANG MGA GIKINAHANGLAN ARONG MAKAUILI ANG LIBOAN KA MGA BOLANON NGA NA STRANDED SA SUGBU UG SA UBANG DAPIT SA NASUD

* BOHOL GALAWIG GIHAPON UBOS SA GCW O GENERAL COMMUNITY QUARANTINE HOMAN SA WALO NA KA SEMANA…

* GIUKTABA SA CITY HALL ANG DEADLINE SA PAGBAYAD SA MGA BUHIS NGA GIKALIPAY SA MGA NEGOSYANTI

* REP. ARIS AUMENTADO MIHATOD SA PPEs SA TANAN NGA MGA KALUNGSORAN SA SEGUNDO DISTRITO SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics