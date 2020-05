* DELAY IN THE RELEASE OF RESULTS OF COVID TESTING WORRIES BOHOLANOS AS REP. EDGAR CHATTO CITES THE NEED TO HAVE A LABORATORY TESTING CENTER IN BOHOL LIKE THE VICENTE SOTTO MEDICAL CENTER ON CONDITION THAT THE BIOSAFETY BE CONSIDERED

* CAPITOL COMPLAINTS TO THE NATIONAL GOVERNMENT ON THE SHORT NOTICE DONE WHEN RETURNING OFWS ARRIVE BACK HOME…REITERATES ITS APPEAL TO TEMPORARILY STOP THE SENDING BACK HOME OF OFWS

* THE BIG REUNION OF BOHOLANOS IN A JOINT HOSTING OF CONBUSAC AND TBTK O TIGUM BOLANON SA TIBOOK KALIBUTAN SUPPOSEDLY JULY NEXT YEAR IS MOVED TO JULY 2022 ,

* REPRESENTATIVE OF THE 3RD DISTRICT ALEXI TUTOR SPONSORS BILL ON

BALIK PROBINSYA, SIMILAR TO THE MOVE OF SEN BONG GO.

* LAING ENKWENTRO NASAD SA PHIL ARMY UG SA MGA ARMADONG TAO NIADTONG SABADO

SA GABII DIDTO SA LUNGSOD SA BILAR. WALAY NASAMRAN O NAKALAS SA MAONG PANAG ENGKWENTRO

* GICONPIRMAR NI DOLE REGIONAL DIRECTOR SALOME SIATON NGA NAHUTDAN GYUD UG PUNDO ANG DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) PARA UNTA SA FINANCNAIL AID SA MGA NAWAD-AN UG TRBAHO GUIKAN SA COVID 19

* GIPANGUSGAN NI REP. ARIS AUMENTADO ANG PAGBANTAY SA KADAGATAN NGA WALAY \

MAKASULOD NGA MGA KATAWHAN GIKAN SA SUGBO SA UBANG DAPIT P[NAAGI SA\ KADAGATAN GINAMIT ANG MGA GIBAYRAN NGA PUMPBOAT

* GIPASALIG NI VICE MAYOR TEODORE ABRENILLA SA LUNGSOD SA JAGNA NGA IYA

NA GYUD NGA PA APROBAHAN ANG 2020 BUDGET SA SANGGUNIANG BAYAN ATOL

UNYA SA ILANG SESSION KARONG BUNTAG

