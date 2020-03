* COURT DISMISSED CASE FILED AGAINST ERIC JOHN “EJ”: BORJA

WHO WAS COLLARED BY NBI AGENTS ALLLGED TO HAVE PARTY

ECSTASY DRUGS WHICH THE COURT FOUND TO BE LIKE A ‘FRAME UP”

* MAYORS IN THE 2ND DISTRICT OF BOHOL OBJECT THE CONSTRUCTION

OF HUG IRRIGATION DAMS LIKE THE BAGYHONAGN DAM AND INSTEAD

APPEAL TO CONSTRUCT SMALL IRRIGATION PROJECTS

* MORE BEACH RESORTS ARE JOINING THE SWEET SUMMER SALE

GIVING UP TO 50% DISCOUNT IN ROOM RATES

* ANDAM ANG LALAWIGAN SA BOHOL PAG PADAYON UG BANTAY NGA

DILI MUKUYANAP ANG CORONA VIRUS DINHI SA LALAWIGAN, MATUD

PA NI GOV ART YAP

* NA-HIUSA NI MAYOR JOSEPH RANOLA SA LUGNSOD SA JAGNA PAG

TUGOT SA KATAWHAN NGA HIMOON ANG USA KA ECOPARK NGA

MAONG BAGONG DUMPING SITE SA BASURA

* PADAYON ANG PAGTUBO SA REAL ESTATE BUSINESS SA BOHOL

DIIN NAKADANI SA LAING REAL ESTATE BROKER SA PAGBUKAS

UG SUBDIVISION DIHA SA LUNGSOD SA DAUIS.

