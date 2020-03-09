TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 9, 2020
Mar 9th, 2020 by headlines
* COURT DISMISSED CASE FILED AGAINST ERIC JOHN “EJ”: BORJA
WHO WAS COLLARED BY NBI AGENTS ALLLGED TO HAVE PARTY
ECSTASY DRUGS WHICH THE COURT FOUND TO BE LIKE A ‘FRAME UP”
* MAYORS IN THE 2ND DISTRICT OF BOHOL OBJECT THE CONSTRUCTION
OF HUG IRRIGATION DAMS LIKE THE BAGYHONAGN DAM AND INSTEAD
APPEAL TO CONSTRUCT SMALL IRRIGATION PROJECTS
* MORE BEACH RESORTS ARE JOINING THE SWEET SUMMER SALE
GIVING UP TO 50% DISCOUNT IN ROOM RATES
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* ANDAM ANG LALAWIGAN SA BOHOL PAG PADAYON UG BANTAY NGA
DILI MUKUYANAP ANG CORONA VIRUS DINHI SA LALAWIGAN, MATUD
PA NI GOV ART YAP
* NA-HIUSA NI MAYOR JOSEPH RANOLA SA LUGNSOD SA JAGNA PAG
TUGOT SA KATAWHAN NGA HIMOON ANG USA KA ECOPARK NGA
MAONG BAGONG DUMPING SITE SA BASURA
* PADAYON ANG PAGTUBO SA REAL ESTATE BUSINESS SA BOHOL
DIIN NAKADANI SA LAING REAL ESTATE BROKER SA PAGBUKAS
UG SUBDIVISION DIHA SA LUNGSOD SA DAUIS.
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