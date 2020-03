* PASSES WILL BE ISSUED STARTING TODAY SO TO HAVE ONE PERSON EVERY HOUSEHOLD TO BE ALLOWED TO BUY THINGS WHILE WORKING PASSES WILL BE ISSUED TO THOSE WHO HAVE TO WORK TO THEIR OFFICES..THIS IS MEANT TO MINIMIZE PEOPLE IN PUBLIC PLACES

* FOUR PERSONS IN CEBU AND NEGROS ORIENTAL ARE THE FIRST FATALITIES IN CENTRAL VISAYAS OF CORONAVIRUS MAKING THE COAST GAURD AND POLICE IN BOHOL TO TIGHTLY SECURE THE COASTAL TOWNS FACING CEBU FROM PEOPLE RIDING ON PUMPBOATS TO GO HOME TO BOHOL DESPITE CLOSURE OF ALL SEAPORTS

* BOHOL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY WANTS GOVERNMENT TO RELEASE THE SALARY SUBSIDY FOR THOSE WHO ARE NOW JOBLESS AND TO ALLOW BANKS TO WAIVE THEIR BANK INTEREST THIS TIME

* DILI MOMINUS 60 KA MGA BUSINESS ESTABLISHMENTS AND MISIRA NA SA MIAAGING SEMANA PA BISAN UG KARONG PANG ADLAWA ANG SUGOD SA PAGSIRA SA DAGHANG MGA TINDAHAN APIL NA ANG MGA SHOPPING MALLS GAWAS SA GROCERIES UG UBAN PANG MGA IMPORTANTING MGA TINDAHAN, KAMIRKADOHAN HANNGTOD RA SA ALAS SINGKO SA HAPON MAGBUKAS

* USA KA KANHI MAYOR UG USA KA KANHI BRGY CAPTAIN SA TAGBILARAN ANG NAAPIL SA 11 KA MGA SUGAROL NGA MIANDO SA DAVAO ARON PAGATINDIR SA BIG TIME DERBY DIIN ANG PROMOTER GIKATAHO NGA NAMATAY SA CORONAVIRUS

* GIPABANTAYAN PAGAYO NI GOV ART YAP ANG GIKAHADLOKAN NGA MUSAKA ANG PRESYO SA MGA PALALITON DINHI SA BOHOL

