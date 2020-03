* HOME QUARANTINE IS ASKED STARTING TODAY FOR SENIOR CITIZENS AGED 65 AND ABOVE AND FOR THOSE AGED 18 AND BELOW, DUE TO FEAR OF BEING CONTAMINATED WITH CORONAVIRUS AS 77 MORE CASES WERE RECORDED IN MANILA , MAKING IT 307 TOTAL CASES WITH 19 DEATHS AND 13 VICTIMS HAVE RECOVERED

* STRANDED FOREIGN TOURISTS CAN NOW FLY BACK OUT OF THE COUNTRY IF THEY GET CONFIRM PLANE TICKETS ON FLIGHTS AT THE MACTAN INTERNATIONAL AIRPORT RIDING A CARGO BOAT IN TUBIGON PORT TO CEBU CITY WHERE A BUS WILL MEET THEM AND GO STRAIGHT TO MACTAN INTL AIRPORT

* NFA MANAGER PENG EVASCO AND PRIVATE RICE TRADERS ASSURE THE PUBLIC THAT THERE WILL BE NO SHORTAGE OF RICE IN BOHOL DURING THIS MONTH OF MARCH OR APRIL.

* ANG 120 KA AMGA BOLANON NGA NA STRANDED SA BATO LEYTE PADAYON NGA MAGHOWAT SA BARKO NGA MO PICKUP NILA PADONG SA UBAY ARONG MAKAULI NA SILA…SAMTANG I KWARINTINA SILANG TANAN DIHA SA USA KA BUILDING SA NATL IRRIGATION ADMINISTRATION SA LUNGSOD SA UBAY

* DAKONG HAGIT KUNG MA FILAN BA UG KASO SA PNP CYBERCRIME UNIT ANG TIGMUGNA UG FAKE NEWS SAMA SA BOHOL MONITOR

* KAGULIYANG TALI SA PIPILA KA SAKOP SA PHIL ARMY UG SA CITY PNP IPAIMBISTIGAR HOMAN GI ADTO SA USA KA OPISYAL SA PHIL ARMY ANG KAPOLISAN ARON BUROKAHON UNTA NGANO NGA GIBADLONG SILA SA ILANG PAG KANTAKANTA SA VIDEOKI NIADTONG BIERNES SA GABII.

