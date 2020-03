* BEACH RESORTS AND HOTELS IN BOHOL WILL START TODAY OFFERING UP

TO 50% DISCOUNT IN ROOM RATES IN A TWO MONTH PROMOTION DUBBED

AS “SWEET SUMMER SALE”

* IN ORDER TO CUSHION THE IMPACT ON THE ECONOMY, GOV ART YAP ASKS

THE NATIONAL GOVERNMENT TO SUSPEND THE COLLECTION OF LANDING FEES

IN PLANE TICKETS AND THE CANCELLATION OF EXCISE TAX ON FUEL

* THE PROPOSED HALL OF JUSTICE WILL NOW BE ON TOP OF MT BANA-I, SAYS

REP EDGAR CHATTO CITING THAT IT WILL ALSO BECOME A TOURIST DESTINATION

* CEBU LANDMASTERS BRINGS MODERN RESIDENTIAL SUBDIVISION IN BIKING

DAUIS TOWN

—————————————————————————

* DUHA ANG PATAY, USA KA SAKOP SA PHIL ARMY UG USA KA REBELDE ATOL

SA PANAG ENGKWENTRO DIDTO SA LUNGSOD SA BILAR NIADTONG SABADO

SA BUNTAG

* P5 MILYONES ANG DAMYOS SA SUNOG SA DUMPSITE SA LUNGSOD SA JAGNA

SAMTANG GILANTAW NI MAYOR JOSEPH RANOLA NGA ADTO USA SA KARAAN

NGA DUMPSITE UG DIBA SA ALBUR ANG PAGLABAY SA MGA BASURA

* ANG KA POPULAR NI MAYOR BABA YAP MA-ADTO SA IYANG KAPIKAS NGA

SI JANE YAP SA PANAHON NGA MOLANSAR KINI SA PAGKA MAYOR SA DAKBAYAN,

MATUD PA SA SURVEY SA RADYO MERKADO NGA GIHIMO NIADTONG SABADO

