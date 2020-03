* NO ENTRY TO BOHOL FOR FIVE DAYS WILL START TODAY IN ALL PORTS AND AT THE PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WHILE CLASSES IN BOHOL, IN ALL LEVELS ARE SUSPENDED STARTING TODAY UP TO APRIL. FIVE CASES OF PATIENTS UNDER OBSERVATION (PUIs) AWAITING TEST RESULTS FROM R.I.T.M. MANILA.

* LACK OR ABSENCE OF TESTING KITS IN BOHOL HOSPITALS WORRY BOHOLANOS AS REP. EDGAR CHATTO CONFIRMED THAT NO TESTING KITS FROM MANILA CAN BE SENT TO CEBU DOH DUE TO SHORTAGE OF IMPORTED TESTING KITS.

* MASSES AT THE ST JOSEPH CATHEDRAL WAS SHORTENED TO 30 MINUTES STARTING YESTERDAY WHILE TWO MORE MASSES WERE ADDED IN ORDER TO DECONGEST THE CATHEDRAL.

* MGA BANGKO PADAYON NGA BUKAS KARONG ADLAWA. APAN ANG MGA BANK MANAGERS MIHANGYO SA MGA BOLANON NGA GAMITON UNA NILA ILANG MGA ATM CARDS, CREDIT CARDS INAY NGA MOADTO SA MGA BANGKO ARON MUMINOS UG TAO SOD SA BANKO SUGOD KARONG ADLAWA.

* DILI GYUD KINAHANGALAN MO PANIC UG PANGOMPRA UG DAGHAN ANG KATAWHAN SA MGA GROCERIES TUNGOD KAY ADUNA PAY DAGHANG SUPPLY SA MGA PAGKAON DINHI SA BOHOL, GIPASALIG NI DIT ASST SEC. ASTER CABERTE.

* MI TRIPLI ANG RVENUE SA SYUDAD MATOD PA NI MAYOR BABA YAP KINSA MIPANGHIMAKAK NGA DILI KUNO NYA PASUDLON ANG SHOEMART DINHI SA TAGBILARAN.

