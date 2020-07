* BOHOLANA OFW WORKING IN RIYADH SAUDI ARABIA IS NOW OUT OF DANGER FROM COVID 19 AND IS ALREADY OUT FROM THE HOSPITAL AFTER BEING RESCUED BY THE PHIL EMBASSY, ACCORDING TO REP EDGAR CHATTO

* BECAUSE OF THE PANDEMIC, LOSS IN REVENUES IN BOHOL’S TOURISM INDUSTRY WOULD BE NO LESS THAN P 1 BILLION AS THOUSANDS REMAIN JOBLESS DUE TO CLOSURE OF RESORTS, HOTELS, CAR AND VAN TOURS AS WELL AS TRAVEL AGENCIES

* DOLE SEC SILVETRE BELLO ASSURES BOHOLANO OFWS OF AKAP FUND PROGRAM WHERE EVERY OFW WILL RECEIVE P10,000 EACH (Fred: Check this news tail end of BC headline story)

*BOHOL IATF SAY THE TOTAL LSIS WHO CAN BE ACCOMMODATED IN BOHOL WOULD BE NO MORE THAN 6,619 WHILE RECORDS SHOW THAT THERE ARE MORE THAN 7,000 LSIS STILL EXPECTED TO COME HOME TO BOHOL

* LIG-ON ANG PANAWAGAN NI GOB ART YAP SA INTER AGENCY TASK FORCE PIINANGULUHAN NI SEC GALVEZ NGA DILI SILA MAGPASAGAD UG PPAUILI UG MGA LSIS KUNG PUNO NA ANG MGA QUARANTINE FACILITIES SA KALUNGSORAN…SAMTANG GIAWHAG NGA DAPAT E PCR TEST ANG TANBANG LSIS NGA MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL DIDTO SA PORT OF ORIGIN

* NANAWAGAN ANG SUGBU NGA GAKINAHANGLAN SILA UG MGA NURSES NGA MO ATIMAN SA NAGSAKA NGA KASO SA COVID 19 BISAN PA SA PAG LOCKDOWN SA PIPILA KA MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA SUGBO

* EXTORTION SA MGA ATUDA SA COVID 19 ANG KATOYOAN SA PUNDOK SA ADMADONG TAO NGA GIKASANGKA SA PHIL ARMY DIDTO SA BUKIRANG BAHIN SA LUNGSOD SA SEVILLA NIADTONG BIERNES

