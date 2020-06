* BOHOLANOS ARE ALARMED ON THE RECORD HIGH OF 9 NEW COVID POSITIVE PATIENTS WITHIN ONE DAY AS TOTAL ACTIVE COVID POSITIVE REACHED TO 17 INCLUDING MOSTLY OF LOCALLY STRANDED BOHOLANOS

* GOV ART YAP SAYS HE WILL GO OUT TO THE STREETS TODAY AND LET LTO AND LTFRB AUTHORITIES ARREST HIM AS HE ALLOWS JEEPNEYS, MULTICABS AND BUSES WITHOUT SPECIAL PERMITS TO CONTINUE OPERATING IN ORDER TO AVOID CONGESTION OF PASSENGERS IN PUBLIC TRANSPORT

* BOHOLANO DOCTORS UNDER THE BOHOL MEDICAL SOCIETY SAY RAPID TESTING IS USELESS THUS THEY DEMAND THAT PCR TESTING SHOULD BE THE TEST TO BE DONE AMONG COVID PATIENTS

————————————————————————-

* GIKINAHANGLAN NA PAGAYO ANG MAKA OPERATE NA UNTA SA LABING MADALING PANAHON ANG MGA PCR LABORATORY SA GALLARES REGIONAL HOSPITAL UG ANG CONTAINARIZED PCR LAB NGA GIPALIT SA KAPITOLYO

* KINAHANGLAN NGA IMBISTIGARON KUNG KINSA GYUD NING TIGPANAKOP UG MGA PUBLIC TRANSPORT OPERATRORS SANGLIT GIPANGHIMAKAK SA LTO UG LTFRB REGIONAL DIRECTORS NGA ILA KANING MGA TAO NGA NAGOPERATE DINHI SA BOHOL, KINI MATUD PA NI REP. EDGAR CHATTO

* MIPASALIG UG SAKTONG FOOD PRODUCTION PROGRAM DINHI SA BOHOL SI GOB ART YAP TALIWALA SA PAGKA APIKTADO SA TANANG HUTONG SA KATILINGBAN GUMIKAN SA PANDEMIX NGA NAHIAGUMAN SA TANANG KATAWHAN

