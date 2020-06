* IT WILL BE KNOWN TODAY WHERE BOHOL WILL REMAIN GCQ OR MGCG… CURFEW REMAINS, CHURCHES REOPENED YESTERDAY

* REP, EDGAR CHATTO AND EXECUTIVE JUDGE LISON ALARM ON THE CONGESTION OF INMATES AT MUNIICPAL LOCKUP JAILS AFTER BJMP OPERATED JAILS WILL NOT ACCEPT NEW INMATES WITHOUT A RAPID TEST RESULT

*ITS ABOUT 4,000 BOHOLANO OFWS AND LSI WHO ARE NOW IN BOHOL AS DAILY ARRIVALS IN BOATS AND PLANES CONTINUE

*GALLES HOSPITAL CHIEF DR MUTYA MAACUNO CRITICIZES THOSE SPREADING FAKE NEWS TO BE PEOPLE BRINGING ANXIETIES TO BOHOLANOS AS SHE DENIES REPORTS THAT SARI PATIENTS IN GALLARES HOSPITAL ARE ALLOWED TO GO HOME DESPITE NON ARRIVAL YET OF THEIR PCR TESTS FROM CEBU

* CITY HALL MIPAGAWAS UG MEDYO TAAS NGA LISTAHAN SA REQUIREMENT USA ANG USA KA RESTAURANT DINHI SA DAKBAYAN MAKAHIMO NA SA PAGDAWAT UG 30% SA KAPASIDAD SA CUSTOMERS NGA PWEDING MO DINE IN

* LUNGSOD SA PANGLAO MAGHIMO UG CONTACT TRACING HOMAN ANG USA KA NURSE SA ACE MEDICAL CENTER NAKAHALOBELO UG TAGA DIDTO SA MAONG LUNGSOD SA PANGLAO

* PADAYON ANG PAGAPNGITA SA RETIRED ARMY KINSA MI PUSIL PATAY KANG KAGAWAD PAHANG SA MANSASA UG SA IYANG PAGUMANGKON..DOUBLE MURDER UG DOUBLE FRUSTRATED MURDER NGA KASO GIPASAKA NA

* NAPASA NA SA COMMITTE LEVEL SA CONGRESO ANG BOHOL EXONOMIC ZONE BILL, MATUD PA NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO

