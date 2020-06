* BOHOL IS BACK TO GCQ OR GENERAL COMMUNITY QUARANTINE INSTEAD OF UNDER A MODIFIED COMMUNITY QUARANTINE AS ORDERED BY INTERAGENCY TASK FORCE IN MANILA MANDATING THAT PROVINCES UNDER REGION 7 WILL REMAIN AT GCQ…DINE IN FOR RESTAURANTS WILL NOT YET PUSH THROUGH UNDER GCQ

* ENROLMENT OF PUBLIC SCHOOLS AS WELL AS PRIVATE SCHOOLS WILL COMMENCE TODAY EVEN AS BOHOL IS BACK UNDER GCQ..BUT DEPED BOHOL SAYS NO NEED FOR STUDENTS TO GO TO THEIR SCHOOL CAMPUSES TO GET ENROLLED

* IBP BOHOL UNDER ITS PRESIDENT ATTY DONAH LEE GRUPO CORITICO ISSUED A PUBLIC STATEMENT EVEN AS BOARD MEMBER RICKY MASAMAYOR CLARIFIES SAYING HE DID NOT MEAN TO QUESTION THE CREDIBILITY OF LAWYERS AND JUDGES HANDLING DRUG CASES

* PHIL AIRLINES WILL RESUME FEW FLIGHTS TO BOHOL ON JUNE 8 AS EARLIER ANNOUNCED

* MGA AGRICULTURE OFFICERS SA KALUNGSORAN SA BOHOL MAOY PAGAIMBISTIGADORON HOMAN SA MGA ANOMALIYA SA PAGPILI UG KINSA SA MGA MAGUUMA ANG MAKADAWAT UG P5,000 –

* PADAYON ANG PAGPANGABOT SA MGA OFWs UG MGA STRANDED INDIVIDUALS NGA MGA BOLANON DINHI SA ATONG LALAWIGAN…MGA QUARANTINE AREAS UG ISOLATION CENTERS SA KALUNGSORAN PADAYON NGA GIPANGANDAM SA MGA MAYOR

* MGA STRANDED NGA BOLANON NGA MOAGI SA CEBU PORT TERMINAL MA CHECK UP DIDTO PINAAGI SA DUHA KA BOLANONG DOKTOR NGA NAA MISMO NAKA ASSIGN SA PIER UNO SA SUGBO

