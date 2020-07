* BOHOL REMAINS WATCHFUL ON THE RETURNING LSIS AS FOUR MORE OF THEM GOT POSITIVE CORONA VIRUS AFTER GETTING RESULTS OF THEIR TEST.

* BAYAN MUNA REGIONAL COORDINATOR JOHN RUIZ SAYS THE NEWLY APPROVED ANTI TERRORIRISM BILL PUTS THE COUNTRY IN DANGER EVEN MORE DANGEROUS DURING THE MARCOS REGIME

* MAYOR BABA YAP EXPRESSES THANKS TO THE NATL GOVERNMENT FOR CHOOSING TAGBILARAN CITY AS ONE OF THE DIGITAL CITIES IN THE PHIILS.BY THE YEAR 2025

* ANG PAG ABLI SA BOHOL GIKINAHANGLAN UG DUHA KA PANGUTANA. UNA, GANAHAN NABA KAHA ANG KATAWHAN NGA MOBISITA NA SA BOHOL? UG ANG IKA DUHA, GANAHAN NA BA ANG BOLANON NGA MODAWAT UG MGA BISITA?

* MIDAGHAN DYUTAY ANG MANIMBAHAW KAGAHAPON HOMAN GITUGUTAN NA ANG MGA SIMBAHAN SA MGA MANNIMBAHAI BASTA DILI MOSUGWAK LABAW PA SA 50% ANG MAKASOD MATAG MISA

* ANG LEVEL SA MGA ENROLEES SA MGA TOLONGHAAN MIKONHOD PAGAYO HOMAN SA KAHADLOK SA MGA GINIKANAN NGA DILI PA-EKWELAHON ILANGMGA ANAK HANGTOD DUNA NAY BAKONA SA CORONA VIRUS

