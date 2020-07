* THREE BOHOL CONGRESSMEN WILL ATTEND THROUGH ZOOM THE STATE OF THE NATION ADDRESS OF PRES. RODRGIO ROA DUTERTE THIS MORNING EVEN AS THE 3 SOLONS ALREADY MET LAST FRIDAY IN A ZOOM MEETING WITH THE REGIONAL DIRECTORS IN CENTRAL VISAYAS

* 85.6% OF THE BOHOLANOS APPRECIATE GOV ART YAP’S MOVES PARTICULARLY IN THE FIGHT AGAINST COVID 19 …BOHOL HOLDS THE RECORD AS THE FIRST PROVINCE TO DECLARE A LOCKDOWN IN 2ND WEEK OF MARCH

* CONTAINARIZED PCR LABORATORY CONTINUES PREPARATION WORK FOR ITS FINAL OPERATION WHICH IS SLATED TWO WEEKS FROM TODAY

* PAGASIKOPON NA ANG MGA VIOLATORS SA HEALTH PROTOCOLS DINHI SA BOHOL AGI UG PAKITA NGA SERIOSO ANG KAMPANYA SA PAGGAMIT KANUNAY UG FACE MASK UG MAGHIMO UG SOCIAL DISTANCING APIL NA USAB ANG PAGSUNOD SA CURFEW UG BAWAL ANG INOM ILABHI NA SA KAGABHION

* MAUSWAG NGADTO SA 2022 ANG PAGKUTAY SA SUBMARINE CABLE GIKAN SA SUGBO PAINNGON DINHI SA BOHOL ARON MATOMAN NA ANG BOHOL CEBU POWER LINK NGA ISIBOG PALAYO SA PUNTA CRUZ MARIBOJOC

* MGA SAKOP SA KABINITI NI PRES DUTERTE ANG HAYAN MOBISITA SA BOHOL ATOL SA PAGSUBO SA PCR LABORATORY TEST DINHI

