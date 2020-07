* HEALTH AUTHORITIES IN BOHOL SAYS COVID 19 VIRUS HAS GONE ON COMMUNITY TRANSMISSION AS THE 3RD LOCAL RESIDENT DIED DUE TO THE VIRUS, 2 FROM CALAPE AND ONE FROM DANAO TOWNS

* GOV ART YAP ORDERS AUTHORITIES TO PROSECUTE VIOLATORS OF QUARANTINE PROTOCALS AS HE ADMITS THE BIG RISK OF CONTAMINATION OF THE VIRUS FOLLOWING THE DEATH OF A 3RD COVID VICTIM

* AN OFW FROM MARIBOJOC WILL SOON BE SBHIPPED TO BOHOL AFTER CREMATION WAS DONE IN DUBAI ANG FREQUENT FOLLOWUPS DONE BY REP, EDGAR CHATTO TO THE PHIL EMBASSY IN DUBAI

* NIABOT NA GYUD ANG CONTAINARIZED PCR TESTING LABORATORY GIKAN SA MANILA NGA KARON KAMOLO NA UG INSTALAR DIHA DOUL SA BMCI COMPOUND SA DISTRITO SA DAO NMING DAKABAYN SA TAGBILARAN.

HAYAN MAKA OPERATE AND MAONG PCR LABORATORY KARONG SUMOD BUWAN SA AGOSTO.

* DUHA KA BRAND NEW AIRBUS NGA HELICOPTER NGA GIPALIT SA PHIL NATIONAL POLICE AND IBUTANG DINHI ARONG PANG EMERGENCY UG RESCUE UNIT ON AIR

* POSSIBLY ANG BOHOL MANINGKAMOT UG MO QUALIFY BA ANG PROBINSYA NGA UNAHON PAG ABLI SA DEPT OF TOURISM UBOS SA PROGRAMA NGA GITAWAG UG “TRAVEL BUBBLES”

