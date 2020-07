* BOHOLANOS ARE AFRAID IF QUARANTINE PROTOCOLS IN CEBU CITY WILL BE RELAXED AS HUNDREDS OF BOHOLOANO LSIS IN CEBU CITY WILL BE COMING HOME ONCE CEBU PORTS WILL BE OPEN FOR DEPARTURES

* VICE GOV RENE REMLAMPAGOS RESUMES HIS FUNCTIONS AS VICE GOVERNOR OF BOHOL EVEN IF HE IS STILL IN MANILA AWAITING FOR COMMERCIAL FLIGHTS TO FLY TO BOHOL

* FAMILY MEMBERS OF AN OFW FROM MARIIBOJOC WELCOMES THE ASHES OF THEIR DEPARTED FAMILY MEMBER WHO DIED OF A COVID 19 N ABU DHABI

————————————————————————-

* DILI GIHAPON TUGUTAN ANG MGA BACKRIDER SA MOTORSIKLO SAMTANG MIBUTYAG SI GOV ART YAP NGA DILI NA PUGOS ANG PAGBUTANG UG ACRYLIC DIVIDER SA MGA MOTOR TALIWALA SA DAGHANG PAGSUPAK SA MGA MOTORISTA

* GIPAGAWAS NA ANG ARREST WARRANT SAGIPANGITA NGA USA KA KANHI SUNDAW SA ARMY KINSA MAOY TRIGGERMAN SA PAGPATAY SA USA KA KAGAWAD UG SA IYANG PAGUMANGKON DIHA SA DISTRITO SA MANSASA

* MGA TAGDUMALA SA ICM MIPAGAWAS UG PAMAHAYAG KABAHIN SA MGA TAO NGA MAGBUTANBUTANG UG MGA PIKI NGA NEWS SA SOCIAL MEDIA

