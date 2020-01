*RTC BRANCH 48 ISSUES A STATUS QUO ORDER TO THE REGIONAL TRIPARTITE

WAGE AND PRODUCTIVITY BOARD AND DEPT OF LABOR AND EMPLOYMENT

NOT TO IMPLEMENT THE NEW WAGE ORDER WHILE A HEARING IS SCHEDULED

ON WEDNESDAY

*BOHOLANO JUSTICE GABRIEL INGLES IS APPOINTED BACK TO HEAD THE

COURT OF APPEALS BASED IN CEBU CITY

*CAPITOL AND LILA LGU ARE IN CONFLICT OF THEIR DECISION REGARDING THE

CONTROVERSIAL WHALESHARK FEEDING IN LILA TOWN WHICH CONTINUES

TO GENERATE TOURISTS EVERYDAY

*DAGHANG ENVIRONMENTAL VIOLATION ANG KINAHANGLAN NGA SUSIHON

SA PANGLAO ARON PADAYON PA NGA MOUSWAG ANG TURISMO SA BOHOL,

KINI MATUD PA NI NEDA SEC ERNESTO PERNIA

*GASUGOD NA ANG PAGPANGANDAM ALANG SA UBI FESTIVAL NGA BUKSAN

KARONG ENRO 26 DIHA SA BOHOL AGRICULTURAL PROMOTIONS CENTER

*BUKAS NA ANG BAGSAKAN CENTER SA MGA AGRICULTURAL PRODUCTS NGA

PERMANENTI NA DIHA SA MAONG CENTER SA DAN GALLARES DOUL SA

LOURDES CHURCH

