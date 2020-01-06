TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 6, 2020
Jan 6th, 2020 by headlines
*RTC BRANCH 48 ISSUES A STATUS QUO ORDER TO THE REGIONAL TRIPARTITE
WAGE AND PRODUCTIVITY BOARD AND DEPT OF LABOR AND EMPLOYMENT
NOT TO IMPLEMENT THE NEW WAGE ORDER WHILE A HEARING IS SCHEDULED
ON WEDNESDAY
*BOHOLANO JUSTICE GABRIEL INGLES IS APPOINTED BACK TO HEAD THE
COURT OF APPEALS BASED IN CEBU CITY
*CAPITOL AND LILA LGU ARE IN CONFLICT OF THEIR DECISION REGARDING THE
CONTROVERSIAL WHALESHARK FEEDING IN LILA TOWN WHICH CONTINUES
TO GENERATE TOURISTS EVERYDAY
……….
*DAGHANG ENVIRONMENTAL VIOLATION ANG KINAHANGLAN NGA SUSIHON
SA PANGLAO ARON PADAYON PA NGA MOUSWAG ANG TURISMO SA BOHOL,
KINI MATUD PA NI NEDA SEC ERNESTO PERNIA
*GASUGOD NA ANG PAGPANGANDAM ALANG SA UBI FESTIVAL NGA BUKSAN
KARONG ENRO 26 DIHA SA BOHOL AGRICULTURAL PROMOTIONS CENTER
*BUKAS NA ANG BAGSAKAN CENTER SA MGA AGRICULTURAL PRODUCTS NGA
PERMANENTI NA DIHA SA MAONG CENTER SA DAN GALLARES DOUL SA
LOURDES CHURCH
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