*THE ABSENCE OF THERMAL SCANNER AT THE TAGB PORT ALARMS BOHOLANOS AS

IT WAS LEARNED THAT 9,000 PASSENGERS ARRIVE EVERYDAY TO INCLUDE CHINESE

WHO WILL EITHER DO A DAY TOUR OR STAY IN PANGLAO RESORTS WITHOUT BEING

CHECKED IF THEY ARE COURIER OF CORONAVIRUS

*A DIRECT FLIGHT TO AND FROM JAPAN IS NOW BEING WORKED OUT, SAYS GOV.ART

YAP AFTER TALKING WITH JICA OFFICIALS IN MANILA

*TABANG TAAL RAISED FUND TO HALF A MILLION PESOS AS THE MONEY WILL BE TURNED OVER TODAY TO THE DIOCESE OF IMUS THROUGH BISHOP REYNALDO EVANGELISTA

*KINAHANGLAN PADAYON ANG PAGAMIT UG HABALHABAL SAMTANG GIPANDAY ANG

BALADODNON NGA MAG LEGALIZE UG MAGAHATAG UG MGA POLOSIYA SA PAGAMIT

UG HABALHABAL PARA PAMASAHIRO, MATOD PA NI REP. EDGAR CHATTO

*NAGKINAHANGLAN UG MGA 1,000 KA MGA PINAY NGA MGA NURSES SA DAGHANG

DAPIT SA AMERIKA, MATUD PA NI PERMANENT IMMIGRATION SERVICES PRES.

FRONY FORTICH NGA NAGBASI SA KAULOHAN

*PAHOWAM ALANG SA PAGUGMAD SA BOHOL ANG NAA SA DEVELOPMENT BANK OF THE

PHILS (DBP), KINI MATUD PA SA ILANG PRESIDENTI NGA SI EMMANUEL HERBOSA SA PAKIGHINABI SA BOHOL CHRONICLE EDITOR BINGO DEJARESCO DIDTO SA KAULOHAN

