TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 20, 2020
Jan 20th, 2020 by headlines
*BOHOL FACES SHORTAGE OF UNDERGROUND WATER AS SEVERAL DIGGINGS
ARE ONGOING… SEC ERNESTO PERNIA WILL ASK DENR SEC ROY CIMATU TO
LET BOHOL STRICTLY FOLLOW THE WATER CODE TO IMPROVE ITS WATER
SUPPLY
*DENR DOES NOT KNOW HOW AND WHERE TO USE MONEY COLLECTED FROM
THE TOLL FEES INCLUDING THOSE FROM THE MAN MADE FOREST AREA IN BILAR
AND LOBOC
*SANDIGANG BAYAN CLEARS FORMER ANDA MAYOR INDAY SIMACIO OF
GRAFT CHARGES FILED AGAINST HER
……………
*I HOST DINHI SA BOHOL SUGOD KARONG ADLAWA ANG INTERNATIONAL NEONATAL
CONVENTION SA MGA DOCTORS SA TIBOOK KALIBOTAN
*LIMA KA ISLA ANG SEGURADO NGA MAPADAGANAN UG KURYINTI SOD NING
TUIGA, PASALIG NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO SA MGA ISLA SA SEGUNDO
DISTRITO SA BOHOL
*MIDAOG ANG BOLANON NGA COMPOSITOR NGA SI JOSEPH GARA SA CEBU
POP MUSIC FESTIVAL UBAN SA IYANG AWAIT “SUGID NI MARIA” ATOL SA SINULOG
FESTIVAL SA SUGBO
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