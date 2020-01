*BOHOL FACES SHORTAGE OF UNDERGROUND WATER AS SEVERAL DIGGINGS

ARE ONGOING… SEC ERNESTO PERNIA WILL ASK DENR SEC ROY CIMATU TO

LET BOHOL STRICTLY FOLLOW THE WATER CODE TO IMPROVE ITS WATER

SUPPLY

*DENR DOES NOT KNOW HOW AND WHERE TO USE MONEY COLLECTED FROM

THE TOLL FEES INCLUDING THOSE FROM THE MAN MADE FOREST AREA IN BILAR

AND LOBOC

*SANDIGANG BAYAN CLEARS FORMER ANDA MAYOR INDAY SIMACIO OF

GRAFT CHARGES FILED AGAINST HER

*I HOST DINHI SA BOHOL SUGOD KARONG ADLAWA ANG INTERNATIONAL NEONATAL

CONVENTION SA MGA DOCTORS SA TIBOOK KALIBOTAN

*LIMA KA ISLA ANG SEGURADO NGA MAPADAGANAN UG KURYINTI SOD NING

TUIGA, PASALIG NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO SA MGA ISLA SA SEGUNDO

DISTRITO SA BOHOL

*MIDAOG ANG BOLANON NGA COMPOSITOR NGA SI JOSEPH GARA SA CEBU

POP MUSIC FESTIVAL UBAN SA IYANG AWAIT “SUGID NI MARIA” ATOL SA SINULOG

FESTIVAL SA SUGBO

