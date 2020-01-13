TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 13, 2020
Jan 13th, 2020 by headlines
*CONSTRUCTION OF THE MODERN GOV. GALLARES MEDICAL CENTER WORTH
P2.3 BILLION WILL START THIS YEAR, AS THE BUDGET OF P1B WILL NOW BE
RELEASED THROUGH THE DEPT OF HEALTH, SAYS REP. EDGAR CHATTO
*LACK OF WATER IN BOHOL FARMLANDS HAMPER GOOD HARVEST WHILE
BOHOL LAUNCHED THE ADVANCED RICE TECHNOLOGY PROGRAM DURING
THEIR 5-DAY VISIT TO NUEVA ECIJA WITH GOV ART YAP, A FORMER
AGRICULTURE SECRETARY
*BOHOL OFFICIALS ASK MALACANANG TO FAST TRACK THE APPOINTMENT
OF JUDGES SO TO DECONGEST CASES IN THE VARIOUS COURTS
…………..
*GIDEPENSAHAN PAGAYO SA MGA KATAWHAN SA LILA ANG GIPADAYON NGA
WHALE SHARK WATCHING DIIN LIMA NGADTO SA 18 KA MGA BUTANDING
ANG MAKITA SA MGA TORISTA MATAG BUNTAG
*IKA TULO NGA MOST WANTED DRUG PERSONALITY SA CENTRAL VISAYAS
KINSA NAGSUPPLY SA SAHBU SA MGA RESORTS SA PANGLAO ANG NASIKOP
NIADTO SABADAO SA BUY BUST OPERATION SA MARIVELES DAUIS
*NAKAPYANSA ANG GISIKOP NGA ADMINISTRATOR UG PUBLISHER SA
CONTROVERSIAL NGA BOL-ANON CHRONICLE NGA NAILHAN NGA SI
MR. BAYRON
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