*CONSTRUCTION OF THE MODERN GOV. GALLARES MEDICAL CENTER WORTH

P2.3 BILLION WILL START THIS YEAR, AS THE BUDGET OF P1B WILL NOW BE

RELEASED THROUGH THE DEPT OF HEALTH, SAYS REP. EDGAR CHATTO

*LACK OF WATER IN BOHOL FARMLANDS HAMPER GOOD HARVEST WHILE

BOHOL LAUNCHED THE ADVANCED RICE TECHNOLOGY PROGRAM DURING

THEIR 5-DAY VISIT TO NUEVA ECIJA WITH GOV ART YAP, A FORMER

AGRICULTURE SECRETARY

*BOHOL OFFICIALS ASK MALACANANG TO FAST TRACK THE APPOINTMENT

OF JUDGES SO TO DECONGEST CASES IN THE VARIOUS COURTS

*GIDEPENSAHAN PAGAYO SA MGA KATAWHAN SA LILA ANG GIPADAYON NGA

WHALE SHARK WATCHING DIIN LIMA NGADTO SA 18 KA MGA BUTANDING

ANG MAKITA SA MGA TORISTA MATAG BUNTAG

*IKA TULO NGA MOST WANTED DRUG PERSONALITY SA CENTRAL VISAYAS

KINSA NAGSUPPLY SA SAHBU SA MGA RESORTS SA PANGLAO ANG NASIKOP

NIADTO SABADAO SA BUY BUST OPERATION SA MARIVELES DAUIS

*NAKAPYANSA ANG GISIKOP NGA ADMINISTRATOR UG PUBLISHER SA

CONTROVERSIAL NGA BOL-ANON CHRONICLE NGA NAILHAN NGA SI

MR. BAYRON

