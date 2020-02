* POWER CONSUMERS ARE ASSURED TO GET THEIR REFUND THROUGH REBATE IN

THEIR MONTHLY BILLS DUE TO WRONG COMPUTATION OF POWER CHARGES WHICH

THE ENERGY REGULATORY BOARD HAS CONFIRMED

* DUE TO THE CORONAVIRUS SCARE, ASHES ON ASH WEDNESDAY WILL NOT BE PLACED

ON THE FOREHEADS OF PEOPLE BUT THE PRIEST WILL DROP FEW ASHES ON THE

HEAD

* BOHOL IS PREPARING TO LAUNCH A “BOHOL GRAND SALE” IN MANILA NEXT MONTH

AS RESORTS AND HOTELS WILL REDUCE THEIR ROOM RATES UP TO 50%

—————————————————————————

* NAHIBALIK NA ANG PAG PANGTITULO SA MGA YOTA DIHA SA LUNGSOD SA PANGLAO

UG DAUIS, MATOD PA SA DECISION NGA NAKABOT SA DEPT OF ENVIRONMENT AND

NATURAL RESOURCES (DENR)

* CRUCIAL NGA MGA ISSUES A DILG ANG GITUKI SA CONGRESO PINANGULUHAN NI

BOHOL REP. EDGAR CHATTO

* PADAYON UG DETERMINADO ANG RICHLI CORP NGA MOSILBI UG TUBIG SA TAGA

TAGBILARAN BISAN PA SA PAGBABAG SA BOHOL WATER

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics