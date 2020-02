*OFFICIALLY, THERE IS NO MORE PERSON IN BOHOL SUSPECTED TO BE INFECTED

WITH CORONAVIRUS GIVING BOHOLANOS HIGH HOPES FOR THINGS TO GO BACK

TO NORMAL SINCE THERE ARE NO MORE CHINESE TOURISTS HERE

*DATE OF PRES DUTERTE IN BOHOL IS STILL UNDERTAIN.. BUT MIGHT BE COMING

TO THE PROVINCE WITHIN THIS WEEK

*BOHOLANO REP EDGAR CHATTO LEADS SCRUTINY OF COASTAL MANAGEMENT

BILLS SA CONGRESO

*REP ARIS AUMENTADO ASKS DEPT OF NATIONAL DEFENSE TO SEND TROOPS

TO BOHOL TO MONITOR THE POSSIBLE RESURGENCE OF INSURGENCY IN

THE PROVINCE

…………….

*PADAYON NGA MIKONHOD ANG PAGABOT SA MGA TORISTA DINHI SA BOHOL, BANA

BANA MGA 60% SA MGA TORISTANG LANGYAW ANG NAWALA SA MGA ARRIVALS

HANGTUD NING MGA ADLAWA DIIN DAGHANG PA ANG MGA CANCELLATION SA

BOOKINGS SA MGA RESORTS UG HOTELS

*GIKINAHANGLAN IRI REGISTRO NA ANG TANANG PUMPBOAT SA BOHOL ARON

MA CHECK ANG MGA PAGSOD UNYA UG NGA KARNI GIKAN SA MIDANANO APIL

NA USAB ANG MGA BAGAHI SA MGA PASAHERO GIKAN SA MINDANAO

