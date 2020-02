*TOURIST ARRIVALS CONTINUE TO REDUCE REACHING TO 40% AFFECTING SEVERAL TOURISM ESTABLISHMENTS ALL OVER BOHOL

*THERE IS A PUBLIC CLAMOR FOR THE PROVL LAWMAKERS TO FOREGO BUYING BRAND NEW SUV VEHICLES WHILE THERE IS A NEED TO BUY THERMAL SCANNERS FOR THE FURTHER PROTECTION OF THE BOHOLANOS

*ARMY AND PMP JOIN FORCES IN ARRESTING HIGH RANKING OFFICIALS OF THE NEW PEOPLE ARMY

…………….

*DILI DAPAT MAALARMA ANG MGA BOLANON SA PITO KA MGA TAO NGA GI ISOLATE SA OSPITAL GUMIKAN KAY GISUSI UG NATAKBOYAN BA GYUD SILA SA CORONAVIRUS

*DUNAY PAG BAN SA TANANG MGA PAGKAON NGA BABOY GIKAN SA MINDANAO SAMTANG NALARMA NA KAGAMHANAN SA PAGKAMATAY SA MGA BABOY DIDTO SA MINDANAO

*NAGKAHIUSA SI REP ARIS AUMENTADO UG GOV ART YAP SA MGA LAKANG ARON MABANTAYAN PAGAYO ANG PAGSOD SA CORONAVIRUS DINHI SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics