TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 10, 2020
Feb 10th, 2020 by headlines
*TOURIST ARRIVALS CONTINUE TO REDUCE REACHING TO 40% AFFECTING SEVERAL TOURISM ESTABLISHMENTS ALL OVER BOHOL
*THERE IS A PUBLIC CLAMOR FOR THE PROVL LAWMAKERS TO FOREGO BUYING BRAND NEW SUV VEHICLES WHILE THERE IS A NEED TO BUY THERMAL SCANNERS FOR THE FURTHER PROTECTION OF THE BOHOLANOS
*ARMY AND PMP JOIN FORCES IN ARRESTING HIGH RANKING OFFICIALS OF THE NEW PEOPLE ARMY
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*DILI DAPAT MAALARMA ANG MGA BOLANON SA PITO KA MGA TAO NGA GI ISOLATE SA OSPITAL GUMIKAN KAY GISUSI UG NATAKBOYAN BA GYUD SILA SA CORONAVIRUS
*DUNAY PAG BAN SA TANANG MGA PAGKAON NGA BABOY GIKAN SA MINDANAO SAMTANG NALARMA NA KAGAMHANAN SA PAGKAMATAY SA MGA BABOY DIDTO SA MINDANAO
*NAGKAHIUSA SI REP ARIS AUMENTADO UG GOV ART YAP SA MGA LAKANG ARON MABANTAYAN PAGAYO ANG PAGSOD SA CORONAVIRUS DINHI SA BOHOL
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