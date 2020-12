* THE UNIDENTIFIED PERSON SIMPLY KNOWN TO CONTRACTORS AS IVAN IS BACK\

DEMANDING HUGE COMMISSION FROM QUARRY PERMITTES WHILE CAPITOL HAS NOT

ISSUED ANY UPDATE ON THE REAL IIDENTITY OF THIS PERSONS KNOWN ONLY AS IVAN

* DOT SEC BERNA PUYAT WANTS “LEISURE TOURISM” RE OPENED IN BOHOL STARTING

NEXT WEEK, DECEMBER 15.

* DOCTORS DO NOT AGREE WITH THE CAPITOL ON THE MOVE TO ALLLOW HOME QUARANTINE

AND ISOLATION FOR LESS THAN 14 DAYS

* MOABOT KARONG ADLAWA ANG DILI MUMINOS 54 KA MGA OPISYAL SA 4 KA MGA

GOVERNMENT AGENCIES SA KAULOHAN KAUBAN ANG MGA TOUR OPERATORS SA

MANILA UG MGA SAKOP SA MANILA MEDIA

* KASO SA COVID 19 SA BOHOL MIISUS NA SA 128 NIADTONG SABADO SA GABII

* UG ANG VIRGEN COCONUT OIL MAPROBAHAN NGA MAKA PAKGANG SA COVID 19, HIMOON

NI REP ARIS AUMENTADO ANG PAG PADALA SA MGA VIORGIN COCONUT OIL DITO SA AOTONG

BINANATAYAN NNGA YOTA.

