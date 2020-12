* CITY MAYOR BABA YAP SAYS THERE IS NO TRUTH THAT A LOCKDOWN IN TAGBILARAN WILL BE ORDERED THIS CHRISTMAS…WHILE HE ANNOUNCED THAT CURFEW IN THE CITY WILL BE SHORTENED TO 12 MIDNIGHT STARTING TOMORROW DEC 22 TO JAN 2

* TOURISTS ARE NOT COMING TO BOHOL DUE TO FEAR AND HEALTH PROTOCOLS OF THE CAPITOL AND OF PANGLAO LGU

* SANGGUNIANG PANLALAWIGAN WILL CONTINUE ITS INVESTIGATION BEHIND THE MYSTERIOUS MR IVAN COLLECTING TONG FROM QUARRY PERMITTES

* PASKONG 102 CHRISTMAS STATION ID OF KISS FM IS NOW BEING SUNG BY BOHOLANOS ALL OVER THE WORLD AS IT HAS GAIN ATTENTION AT THE YOU TUBE

* USA KA BOLANON NGA NURSE NGA TAGA LUNGSOD SA CALAPE ANG NAGPATOPOK NA SA PFIZER CORONA VACCINE DIDTO SA DAKO NGA OSPITAL SA MT SINAI SA NEWYORK SA ESTADOS UNIDOS

* MUDAGAN PAGUSAB SI GOBERNADOR ART YAP PAGKA GOBERNADOR SA ELECTION SA 2022, KINI MATUD PA MISMO NI GOV YAP NGA MOSUKOL SIYA BISAN KINSA PA ANG MOPARANG

* GIPUGNGAN UNA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG PAGAPROBAR SA PAGTUGOT KANG GOB ART YAP NGA MOHIMO UG PAGHOWAM ANG PROBINSYA UG P1 BILLION NGA LOAN SA LAND BANK OF THE PHILS.

* LUNGSOD SA SAN MIGUEL UBOS KANG MAYOR DODONG MENDEZ USA SA KINAUNHAN NGA LUNGSOD NGA MIPAGAWAS UG KOMPLETONG ACCOMPLISHMENT REPORT SOD NING TUIG 2020

