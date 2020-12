* THREE PROVL LAMWKERS, BOARD MEMBER VICTOR BALITE, BOARD MEMBER LUCILLE

]LAGUNAY AND BOARD MEMBER RICKY MASAMAYOR SAY THEY WILL ATTEND TO THE

PUBLIC CLAMOR TO INVESTIGATE THE TONG COLLECTION DONE BY MR IVAN IN CAHOOTS WITH AND EMPLOYEE AT THE OFFICE OF THE PROVL TREASURER

* BOHOL REOPENS TO TOURISTS STARTING TOMORROW DEC 15 AS THEY CAN

ALREADY BOOKED EVEN AS INDIVIUALLY AS LONG AS THEY WOULD BRING A

NEGATIVE PCR TESTING RESULT

* BOHOL CHRONICLE WINS 4 OUT OF 5 CATYEGORY AWARDS GIKAN BY THE PHIL

PRESS INSTITUTE (PPI) : , BEST IN EDITORIAL, BEST EDITED

BEST IN PHOTO JOURNALISM UG BEST IN BUSINESS AND ECONOMIC REPORTING

* BUREAUCRACY PUTS ON HOLD THE RE-NATIONAZLIATION OF THE’

CANDIJAY COMMUNITY HOSPITALS, SAYS REP. ALEXI TUTOR

————————————————————————-

* SAMTANG SI GOB ART YAP MIKATAWA LAMANG SA REPORT BAHIN SA MANGOTONG

NGA MR IVAN PINAAGI SA PAG INGON NGA WALA KUNO GYUD SYA KAILA KUNG

KINSA GYUD N SI IVAN NGA NANGOLEKTA UG TAG P50 MATAG METRO KUBICO SA

\ANAPOG SA TIBOOK LALAWIGANJ SA BOHOL

* SA KATAPUSAN MGA VAN OPERATORS MAKAHINABI KANG LTRFRB REGL DIRECTOR

EUDRADO MONTELATO JR DINHI SA BOHOL KARONG SEMANAHA

* MAKADAWAT UG P3,0000 MATAG BUWAN ANG TANANG MGA FRONTLINERS

SA BOHOL ISIP ILANG HAZARD PAY

* MAGSUGOD NA UGMA SA GABII ANG LINAIN NGA MISA DE GALLO

SA KAGABHION DIIN GITUYO KINI ARON DILI PAGPUNSISOK

ANG MANIMBAHAY SA KADLAWN NGA MISA

