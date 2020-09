* BOHOLANOS ARE ALARMED ON THE CONTINUED INCREASE IN COVID CASES IN THE ISLAND BNARANGAYS OF GUINDACPAN TALIBON ANG MALINGIN IN BIEN UNIDO, NOW REACHING TO 71 ACTIVE CASES WITHN THE TWO ISLANDS

* REP. EDGRA CHATTO CALLS FOR AN INVESTIGATION ON THE QUESTIONED REPATRIATION OF A BOHOLANO OFW IN DUBAI

* BOHOL MEDICAL SOCIETY AND PHIL COLLEGE OF PHYSICIANS BOHOL CHAPTER ISSUEITS STAND ON THE MUCH DESIRED USE OF HYDROCYCHLOROQUINE AS A PREVENTION TO COVID 19

* SIPYAT ANG PAGBANTAY SA KADAGATAN ATUBANG SA SUGBO..MAO ANG HINUGDAN NGANO NGA MIDAGSANG ANG COVID VIRUS SA KAISLAHAN SA BOHOL

* SUGOD UGMANG ADALAWA, DILI NA PASUDLON SA KAMERKADOHAN SA TAGBILARAN KUNG DILI MAGSUL-OB UG FACE SHIELD

* MGA KAPARIAN MAOY MANGULO SA PAGPANANUM UG 60,000 KA KAHOY KARONG SABADO, SEPT. 6 ATOL SA KASAULOGAN SA “DAY OF PRAYER CARE FOR CREATION” SA TIBOOK DIOCESE SA TAGBILARAN

