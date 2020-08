*DEPARTMENT OF HEALTH WILL ISSUE PERMIT TO OPERATE THIS WEEK TO THE PCR TESTING LAB OF THE GOV GALLARES MEMORIAL HOSPITAL AFTER THE RITM IN MANILA GAVE A 100% PROFICIENCY RATING OF THE SAID PCR LAB

*”BOHOL BUBBLE” STARTS TO DISCUSS WHAT TO DO IN ORDER TO GET BOHOL READY TO ACCEPT TOURISTS ON DIRECT FLIGHTS FROM ABROAD WHEN THE INCIDENCE OF COVID 19 REDUCES TO ITS MINIMUM LEVEL HERE IN BOHOL’

*BOHOLANOS ARE REMINDED THAT WE ARE STILL UNDER MGCQ AND THAT HEALTH PROTOCOLS SHOULD CONTINUE TO BE OBSERVED

————————————————————————-

*NAKUGANG SI REP EDGAR CHATTO NGA HAPIT NAHOROT ANG P12 BILYONES NGA PUNDO SA TIEZA NGA MAO UNTAY GISALIGAN NGA GAMITON SA PAG PROMOTE SA PILIPINAS SA NATAD SA TURISMO

*MAGBUKAS NA ANG MGA INTERNET SHOPS APAN DILI HANGTOD MOPAGAWAS UG GUIDELINES ANG MGA MAYOR ARON SA UNIPORMING HEALTH PROTOCOLS SA TANANG INTERNETAN SA DILI PA KINI TAGAAN UG PERMIT SA PAGBUKAS

*MGA KAPARIAN SA DIOCESE OF TALIBON UBOS KANG BISHOP PATRICK PARCON ANG GI RESHUFFLE SA ILANG MGA ASSIGNMENT SA MGA PAROKYA

