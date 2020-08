* BOHOLANA FORMER PHILHEALTH CEO ,M DR CELESTINA DELA SERNA SAYS SHE WAS KICKED OUT FROM PHILHEALTH AFTER SHE INSTITUTED MEASURES TO STOP CORRUPTION AT PHILHEALTH DURING HER TERM AS CEO FOR ALMOST ONE YEAR. SHE QUESTIONS WHY SHE WAS INCLUDED IN THOSE SUSPENDED WHEN SHE IS NO LONGER CONNECTED WITH PHILHEALTH

* THERE IS A CONTINUEING RISE OF COVID CASES IN TWO ISLETS FACING CEBU, GUINDAKPAN IN TALIBON AND MALINGIN IN BIEN UNIDO TOWNS.. PHIL NATIONAL POLICE DEPLOYS 50 COPS TO HELP SECURE THE ISLANDS AND DO CONTRACT TRACING IN THE ISLANDS

* P81MILLION SEIZED SHABU IN CEBU WAS CONSIGNED TO A BIG TIME DRUG LORD, NOT BASED IN BOHOL. BUT IN CEBU.,SAYS BOHOL PNP PROVL DIRECTOR LITO CALIXTO

————————————————————————-

* WALA MAY NANGAPLAY PAGKA DOKTO UG NURSES SA DON EMILIO DEL VALLE HOSPITAL SA UBAY BISAN PA NGA GIPAHIBALO NA ANG 21 KA MGA DUGANG DOKOPR, NURSES UG MEDTECHS ANG GIKINHANGLAN DAYON SA MAONG TAMBALANAN

* SA KATAPUSAN, PUNDO ALANG SA TURISMO ANG GIAPROBAHAN SA CONGRESO. DAKONG KALIPAY NI HOUSE TOURISM VICE CHAIRMAN EDGAR CHATTO NGA DUNA NA GYUY PUNDO ALANG SA MGA NAWADAN UG TRABAJO SA NATAD SA TURISMO DINHI SA BOHOL

* MGA UNOM KA GAGMANG KARENDERIA SA DAN MIGUEL PARRAS DOUL SA GALLARES MEMORIAL HOSPITAL ANG GIPASIRHAN NI MAYOR BABA YAP HOMAN NAADTO ANG ESCORT SA TAGA TALIBON KINSA NAPOSITIVE POD SA COVID 19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics