* QUARANTINE DAYS ARE REDUCED TO FIVE DAYS IF OFWS AND LISS ARE TESTED TO BE NEGATIVE WITH COVID VIRUS

* TOURISM STAKEHIOLDERS QUESTION THE MOVE OF CONGRESS AFTER THEY DIVERTED THE P10 BILLION SUPPOSEDLY FOR TOURISM , WAS RANSFERED TO INFRASTTRUCTURE

* TALOTO BARANGAY CAPTAIN AND THREE OTHERS WERE CLEEARED OF CHARGED FILED

QUESTIONING THEM ON THE DISTRIBUTION OF THE SOCIAL AMELIORATION FUND

* USA SA KINADAKAN NGA SHIPMENT SA SHABU PARA SA MGA LALAWIGAN SA BOHOL NEGROS ORIENTAL UG SUGBO ANG NASAKMIT DIDTO SA USA KA BODEGHA SA SUGBU NGA MUKANTIDAD UG P81 MLYONES KA PESOS

* MEDYO NAKALARMA ANNG COMMUNITY TRANSMISSION NGA NAGPANGHITABO DIDTO SA

ISLA SA MALINGIN BIEN UNIDO

* STATISTICS NAGPAKITA NGA MAS DAGHAN PA UG NAMATAY SA TUBERCOLSIS KAY SA

COVID 19

