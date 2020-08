* DOCTORS AND THE PROVL CAPITOL DISAGREE ON THE NUMBER OF DAYS THAT OFWS AND LSIS TO BE QUARANTINED AT QUARANTINE FAICLITIES MANAGED BY THE LGUS..DOCTORS SAY IT SHOULD BE FOR 14 DAYS WHILE CAPITOL SAYS IT WILL BE REDUCED TO 5 DAYS AS LONG AS THEY ARE ASYMTOMATICS

* THE BIGGEST MEDICAL COMPLEX WILL DEFINITELY START CONSTRUCTION NEXT YEAR IN MALAYO CORTES TOWN WITH 500 BEDS AT THE NEW GOV GALLARES MEDICAL CENTER

* NO LESS THAN 70 PCR TEST RESULTS WILL BE RELEASED EVERYDAY BY THE NEW PCR LABORATORY AT THE GALLARES MEMORIAL HOSPITAL EVERYDAY..AND WILL EVEN REACH TO 210 ONCE THE 3 MACHINES WILL START TO OPERATE

* WALA NAY PROBLEMA ANG PAGGAMIT SA MGA TULUNGHAAN ISIP NGA QUARANTINE AREAS SA MGA LGUS HANGTUD NA SA DISYEMBRE NING TUIGA – MATUD PA NI GOV ART YAP

* GISUGDAN NA UG PAGAPODAPOD ANG MGA BUGAS NGA GIKAN SA KAGAMAHANG PROBINSYAL; NGA MAO USAY GAMITON NGA PATAKARAN SA PAG CONTACT TRACING SA PANAHON NGA DUNAY MATAKBUYAN SA COVID 19 VIRUS

* GIBAWALAN ANG TANAN NGA INTERNET CAFE NGA MAGPADUWA UG MGA VIDEO GAMES SAMTANG GILIITAHAN NGADTO SA DUHA RA KA ORAS ANG PAG ISTAR SA MGA CUSTOMER SA INTERNTAN SA TIBOOK LALAWIGAN ARON MALIKAYAN ANG PAG TAKODTAKOD UNYA SA VIRUS

