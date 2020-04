* PALM SUNDAY KICKED OF HOLY WEEK ACTIVITIES YESTERDAY AS ALL OTHER

ACTIVITIES WILL BE DONE WITHOUT PEOPLE INSIDE THE CHURCHES BUT ONLY THE PRIESTS OFFICIATING

* TIGHT SECURITY IS NOW BEING DONE TO WATCH THE POSSIBLE ILLEGAL ENTRY OF BOHOLANOS FROM CEBU AND OTHER PROVINCEES USING CHARTERED PUMPBOATS PAID P500 TO P10000

* MAYORS OF THE FIRST DISTRICT IN FREQUENT DIALOGUE WITH REP., EDGAR CHATTO IN A VIDEO CONFERENCE WHERE RESULTS ARE FASTER INCLUDING DECISION MAKING AMONG THE TOWN MAYORS ON PROGRAMS AFFECTING THE DISTRICT OR THEIR TOWNS.,

* MGA BOLANON NA-ALARMA NA SA KUWANG SA KLARONG SUMBANAN BAHIN SA PAGPANG HATAG UG MGA RELIEF GOODS SA KATAWHAN NGA MAG GIKAN SA KAGAMHANANG NATIONAL

* GIPAABOT ANG MGA SINYALIS UG MGA TAHO GIKAN SA KAULOHAN KUNG PATAS-AN PABA ANG PAG IMPLEMENTAR SA LOCK DOWN SA TANANG PANAW SA EROPLANO UG MGA BARKO

* GIAWHAG NI REP. ARIS AUMENTADO NGA DUGANGAN UG PAGPAGAWAS ANG MGA SAKTONG

BALITA ARON MALUMOS ANG PAGKUYANAP SA MGA FAKE NEWS DINHI SA BOHOL

