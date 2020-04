* ABOUT 18 OFWS WHO ALREADY UNDERWENT 14 DAY QUARANTINE IN CEBU IS EXPECTED TO ARRIVE TODAY AND WILL BE HOUSED AT THE MERCEDERIAN RETREAT HOUSE IN DAUIS TOWN

* BOHOL NOW UNDER LOW RISK WILL LOOK ON POSSIBILITIES OF SLOWLY GOING BACK TO NORMAL STARTING NEXT MONTH AS GOV ART YAP MEETS MULTI-SECTORAL GROUPS DURING A CONSULTATION MEETING AT THE CAPITOL THIS AFTERNOON

* MORE THAN 7,000 BOHOLANOS IN VARIOUS PROVINCES WILL BE GETTING FUND ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVT OF BOHOL

* TIKION INIG BUKAS SA SESSION SA CONGRESO SUNOD LUNES ANG KINAHANGLAN NGA MGA PUNDO ARON MAPABALIK ANG EKONOMIOYHA SA PILIPINAS – MATUD PA NI CONG EDGAR CHATTO

* GITABANGAN NA UG HANGYO SA DILG UG DBM ANG MGA MAGBABALAOD SA LUNGSOD SA

JAGNA UBOS KANG VICE MAYOR THEODORE ABRENILLA NGA APROBAHANJ NA ANG ILANG 2020 BUDGET ARON MAKAPOAGAWAS UG PUNDO PARA SA MGA JAGNAANON UBOS SA SOCIAL AMELIORATION FUND

* IKADUHA NA KA WAVE SA PAGPANGHATAG UG MGA AYUDA ANG NAHIMO DIDTO SA SEGUNDO DISTRITO UBOS KANG REP ARIS AUMENTADO

