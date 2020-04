* A POLICE OFFICER BASED IN CEBU WILL FACE CHARGES FOR SNEAKING INTO BOHOL VIOLATING QUARANTINE RULES EVEN IF HE UNDERWENT 14 DAY QUARANTINE

* THE RESIGNATION OF ERNESTO PERNIA AS NEDA SECRETARY IS A BIG LOSS FOR BOHOL , SAYS REP EDGAR CHATTO CITING THE BID HELP EXTENDED BY THE FORMER NEDA SEC FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROIVINCE

* ONLY 6 TOWNS, OUT OF 47 TOWNS HAVE RECEIVED THE FUND FROM THE NATIONALGOVT DUBBED AS THE SOCIAL AMELIORATION FUND

* SUGOD KARONG MYERKOLES, DUNAY MGA ENTRY POINTS PASOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA HIMOON NA NGA “NO ENTRY” ARON PAGMENOS SA MAG TAO NGA MOANHI SA TAGBILARAN HOMAN UNYA MAKADAWAT SA ILANG MGA P6,000 NGA SOCIAL AMELIORATION FUND

* HUGOT NGA PROTOCOL ANNG HIMOON USA MAHITABO ANNG PAGPANAWAT UG MGA BOLANON BALIL SA BOHOL SAMTANG MIPROTESTA ANGMGA DOCTOR KABAHIN NING MAONG LAKANG

* PUBLIKO GIPAHIMANGHOAN SA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SA MGA SCAMS MO GAMIT SA KAGAMHANAN ARON MAMIKTIMI SA MGA NEGOSYANTI

