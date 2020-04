* ISLAND BARANGAY OF CUAMING INABANGA UNDER INTENSIFIED QUANRANTINE DUE TO TWO CASES OF ACUTE RESPIRATORY INFECTION OR SARI; WHILE MORE CASES OF SARI ROSE TO 24 INSTEAD OF 3 EVEN AS BOHOL REMAINS WITHOUT POSITIVE OF THE VIRUS

* BOHOL IS OFF LIMITS FOR FIESTA VISITORS THIS MAY EVEN IF THE INTENSIFIED HOME QUARANTINE WILL BE LIFTED (IF WITHOUT EXTENSION) ON APRIL 30, VESPER DAY OF TAGBILARAN

* THERE ARE NOW 936 BEDS READY FOR THOSE WHO WILL GO HOME QUARANTINE OR ISOLATION IN THE ENTIRE PROVINCE

* P10,000 ANG REWARD ANG IHATAG ALANGN SA BISAN KINSA NGA MAKAPADAKOP UG MGA TAO NGA MUSOLOD DINHI SA BOHOL BISAN PA UG GISIRHAN ANG MGA PANTALAN UG AIRPORT.

* MGA 6,000 KA BOLANON NGA OFW UG MUPAUILI ADTO SA MANILA I QUARINTINA UG DILI DINHI SA BOHOL,MATOD PA NI REP. EDGAR CHATTO HOMAN IYANNG GISUSI DIDTO SA DEPT OF FOREIGN AFFAIRS SA KAULOHAN ANG POLISIYA SA PAGDAWAY SA MGA OFWS

* ILUBONG KARONG BUNTAG DIDTO SA ANGELICUM GARDEN OF ANGELS SA MANDAUE ANG PATANGY LAWAS NI KANHI MAYOR SA LOAY MAY LIM IMBOY KINSA NAMATAY NIADTONG BIERNES DIDTOSA DAKBAYAN SA SUGBO

