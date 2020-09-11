TODAYS TOP NEWS FRIDAY SEPTEMBER 11, 2020
Sep 11th, 2020 by headlines
* ANOTHER COVID CASE FOUND IN THE TOWN OF TALIBON; THIS TIME THE PATIENT IS A RESIDENT OF BARANGAY SUBA
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* GIKOMPIRMA SA OPSWD NGA NAKUHA NA SA KAPITOLYO ANG 350 KA SAKONG BUGAS NGA NFA APAN WALA PA MAHATAG UG WALA PAY SKEDYUL KUN KANUS-A IAPUD-APOD NGADTO SA MGA MAMUMUO SA TURISMO NGA NAWAD-AG TRABAHO TUNGOD SA PANDEMYA SA COVID-19
* COVID-FREE NA ANG ISLA SA MALINGIN SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO HUMAN NGA KANIADTO MAOY UNANG BARANGAY DINHI SA BOHOL NGA NAHIMONG HOT SPOT SA MAONG SAKIT
* MAS GIHUGTAN ANG PALISIYA SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL LABOT SA PAGMONITOR OG MAAYO SA MGA PASYENTE NGA GIDUDAHANG DUNAY VOCID19 KINSA DUNAY KUYOG O TANOD SA PAGHATUD SA TAMBALANAN
* BANSAYON SA BUREAU OF FIRE PROTECTION ANG MGA BARANGAY FRONTLINERS KABAHIN SA PAGDIS-IMPIKTA SA MGA QUARANTINE UG ISOLATION FACILITIES ARON DUNAY KAMAUHAN SANGLIT IMPORTANTE KAAYO ANG PAPEL SA MGA BARANGAY OFFICIALS SA PAKIGBATOK SA COVID-19
* GIBUTYAG NI DR. MUTYA KISMET MACUNO HEPE SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA DIDTO LANG SIYA MAMINAW SA PHILIPPINE SOCIETY OF INFECTIOUS DISEASE UG SA PHILIPPINE COLLEGE OF PHYSICIAN KABAHIN SA MGA REKOMENDASYON OG PAGTUON SA PAGGAMIT OG TAMBAL BATOK SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)
* MIAWHAG ANG LIGA NG MGA BARANGAY NGADTO SA MGA OPISYAL SA BARANGAY NGA KANUNAY PAHINUMDOMAN ANG MGA MOLUPYO SA ILANG MGA BARANGAY NGA MOSUNOD SA MGA MINIMUM HEALTH PROTOCOLS LABINA ANG PAGSUL-OB OG FACEMASK, FACESHIELD SA PANAHON NGA MOGAWAS SA BALAY LABINA OG MOSULOD SA MGA BUHATAN O BALAY PATIGAYON ARON MALIKAYAN ANG DAGKONG MGA MULTA
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