TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 9, 2020: *GOVERNOR MADE AN IMPASSIONED APPEAL FOR THE RDC-7 TO ASK THE NATIONAL GOVERNMENT TO FUND AND IMPLEMENT LOCAL PROJECTS TOGETHER SO THE IMPACT ON THE GROUND IS GREATER AND MORE PURPOSEFUL*BOHOL READY TO REOPEN BY MID-NOVEMBER FOR THE CHRISTMAS SEASON AND ONWARDS..............*UNOM NA KA MGA HEALTH CARE WORKER SA TIBOOK BOHOL ANG NATAKDAN O NAG POSITIVE SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)*GIPASALIG SA PHILIPPINE COAST GUARD NGA HUGOT ANG ILANG PAGBANTAY ARON WALAY MAKASAKAY UG MAKALUSOT NGA DILI LSI, OFW UG APOR SA BIYAHE SA OCEANJET PASULOD UG PAGGAWAS SA BOHOL*HATAGAN LANG OG MAS MUBO NGA PANAHON NGA MAGPAILAWOM OG QUARANTINE ANG MGA AUTHORIZED PERSONS OUTSIDE OF RESIDENCE KON MGA APOR NGA MOBIYAHE PAINGON DINHI SA BOHOL GIKAN SA LAINLAING MGA LUGAR*GISUSPENSO UNA SA OCEANJET ANG ILANG ANG BIYAHE SA TUNGOD KAY NAGPROSESO PA SILA SA ILANG PERMIT TO OPERATE UG ANNUAL PASS SA MGA KAWANI*GIPAABOT NGA MAABLIHAN NA SA DILI MADUGAY ANG MERKADO PUBLIKO SA LUNGSOD SA LOAY HUMAN SA PIPILA KA TUIG NIINING WA MAHATAGI OG PAGTAGAD TUNGOD SA PIPILA KA MGA ISYU SA NANGLABAY KATUIGAN