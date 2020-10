*SECRETARY HARRY ROQUE JR., WHO SERVES AS SPOKESPERSON OF THE NATIONAL IATF, LAUDS BOHOL FOR THE EFFICIENT USE OF TECHNOLOGY IN FACILITATING THE ENTRY OF TOURISTS

*BOHOL READY TO REOPEN TO TOURISTS IN NOVEMBER, BUT IN A REGULATED BUBBLE WITHIN A BUBBLE TYPE OF TOURS

*HUMAN SA TULO KA SEMANA NGA PAGKASUSPENSO, BALIK NA ANG “SWEEPER TRIP” SA OCEANJET SA ROTANG TAGBILARAN-CEBU UG DUMAGUETE SUGOD KARONG SABADO, OCT. 31

*GIKASABOTAN SA PPA-BOHOL, COAST GUARD UG MGA SHIPPING COMPANIES ANG STRIKTONG PAMAAGI SA PAGPASAKAY OG MGA PASAHERO

*GIPAABOT NGA ABLIHAN OG BALIK SA BOHOL ANG COMMERCIAL NGA BIYAHE SA MGA EROPLANO MAINGON MAN SA MGA BARKO DUNGAN SA PAG-ABLI OG BALIK SA TURISMO SA BOHOL NGA GIKATAKDA KARONG NOBYEMBRE 15

*GISUGYOT SA CHAIRMAN SA HENNAN GROUP OF RESORTS NGADTO SA KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA WAD-ON NA ANG MGA RESTRICTION SA PAGSULOD OG GAWAS SA MGA TAWO ILABI NA SA MGA TURISTA SUBAY SA GIKAMPANYA NGA PAGBALIK SA KALIHUKAN SA TURISMO SA LALAWIGAN

*DILI KOMBINSIDO ANG MGA BOL-ANON SA BAG-ONG GIMUGNA NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA MEGA TASK FORCE BATOK SA KORAPSIYON, SAMTANG GIHULAGWAY USAB NGA BINOTBOT LANG ANG KAMPANYA SA PRESIDENTE PAGSUMPO SA KORAPSIYON KAY HANGTOD KARON WA PAY NAPRISO KAY NANGURAKOT SUKAD SIYA MILINGKOD SA KATUNGDANAN

*DUNAY 18 KA MGA ARMY TRAINEE SA BOHOL ANG NAGPOSITIBO SA COVID19, SUBAY SA RESULTA SA ILANG MGA PCR TESTS

*NAGPAHIGAYON ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN OG BOMB EXPLOSION SIMULATION EXERCISE ARON MAANDAM KUNG UGALING ADUNAY MAHITABONG PAGPAMOMBA TALIWA SA PANDEMYA SA COVID-19

