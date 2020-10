*ONE OF THE HEALTHCARE WORKERS OF GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL TESTED POSITIVE FOR COVID-19

**TOURIST TRANSPORT GROUPS THANKFUL OF THE ASSISTANCE FROM GOV. ART YAP IN DEALING WITH THEIR DELINQUENCIES IN THE PAYMENT OF LOAN AMORTIZATIONS FOR THEIR VEHICLES NOW THAT THEY HAVE ZERO INCOME BECAUSE OF THE PANDEMIC

*GOV. ART YAP CLARIFIES THAT HE NEEDS TO EXPLAIN HOW THE BOHOL FAMILY CARD FUNCTIONS AS A CONTACT TRACING CARD FOR EACH FAMILY DURING THE DISTRIBUTION OF 8 KILOS OF PREMIUM RICE IN THE BARANGAYS

*COVID-FREE NA KARON ANG LUNGSOD SA TALIBON NGA SA MIAGING BUWAN, DUNAY USA KA ISLA NGA NAHIMONG HOT SPOT SA COMMUNITY TRANSMISSIONS SA COVID-19 KARONG BAG-O NGA KARON WA NAY KASO SA COVID

*PATAY ANG KANHI KONSEHAL SA LUNGSOD SA LOBOC HUMAN AKSIDENTENG NADASMAGAN SA NAGHAGUSROS NGA SAKYANAN NGA MAHITABO SA LUNGSOD SA LILA

*NAGSUGOD NA SA ILANG TRABAHO KAGAHAPONG ADLAWA ANG MGA CONTACT TRACERS NGA NADAWAT SA DILG

*GIHIKAY PA SA KAGAMHANANG PROBINSYAL DINHI SA BOHOL ANG MGA REKISITOS ARON NGA MAKA-OPERATE OG BALIK ANG KANHI BOHOL MEDICAL CARE INSTITUTE (BMCI) NGA KARON GITAWAG NA OG BOHOL PROVINCIAL DIAGNOSTIC AND AMBULATORY CARE CENTER

*MI-ABOT NA SA 33 ANG MGA KASO SA COVID SA LUNGSOD SA TUBIGON NGA MAO KARON ANG HOTSPOT SA TIBOOK BOHOL

*MIANI OG LAIN-LAING REAKSIYON ANG PLANO NGA BUKSAN OG BALIK ANG TURISMO SA BOHOL BISAN OG NAGPADAYON ANG HULGA SA COVID-19

*PADAYONG UBOS SA MGCQ ANG BOHOL HANGTOD NOBYEMBRE 30 TUNGOD SA COVID OUTBREAK SA TUBIGON

*SIRADO ANG TANANG MGA SAM-ANG SA LALAWIGAN SA BOHOL PANAHON SA ADLAW SA MGA SANTOS UG ADLAW SA MGA MINATAY KARONG PANAHON SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19 PANDEMIC

